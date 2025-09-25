[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 ‘2025년 4분기 맘편한 택시 플러스 케어 이벤트’를 시작으로 10월 한 달간 임산부 이동지원서비스 ‘맘편한 택시’의 이용 목적 제한을 전면 해제한다.

맘편한택시는 관내 임산부와 출산 후 1년 이내 산모가 병원 등 의료기관 방문 시 택시요금을 지원하는 교통약자 이동지원 서비스다.

25일 부천시에 따르면 ‘10월 자유 외출의 달’로 진행되는 이번 행사를 통해 부천시 등록 임산부 약 5600명(임신~출산 후 1년)은 병원 방문뿐 아니라 문화센터, 쇼핑, 친지 방문 등 원하는 목적지까지 ‘맘편한 택시’를 자유롭게 이용할 수 있다. 월 이용 횟수는 기존과 같이 4회로 동일하다.

서비스 이용을 희망하는 임산부는 부천시 교통약자이동지원센터를 통해 신청하면 된다.

11월과 12월에도 이용 현황과 시민 의견을 반영한 새로운 이벤트를 순차적으로 선보일 예정이다.

조용익 부천시장은 “‘자유 외출의 달’ 이벤트는 ‘아이 낳고 키우기 좋은 도시 부천’을 만들기 위한 노력”이라고 말했다.