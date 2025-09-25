국가 헌신, 마음담아 최대 30% 할인 10월 31일까지 탑승하는 국내선 및 국제선 대상

[헤럴드경제=김성우 기자] 티웨이항공이 ‘건군 77주년 국군의날’을 기념해 항공운임 할인을 확대 시행한다고 25일 밝혔다.

금번 할인은 오는 10월 1일, 건군 77주년 국군의날을 맞아 국군장병과 군인 가족의 헌신에 감사하고 군 복무에 대한 자긍심과 사기를 높이기 위한 것으로 여행 분야에서는 티웨이항공이 국방부와 협업을 통해 진행된다.

10월 31일까지 출발하는 국내선 및 국제선 노선에 적용되며, 발권일을 기준으로 지난 8월 18일부터 시행 중이다.

티웨이항공 ‘건군 77주년 국군의날 기념 항공운임 할인’ 대상은 일반 운임을 기준으로 ▷현역 군인(사관학교 생도 및 후보생 포함) ▷군무원 및 국방부 소속 공무원 ▷공무직 본인 및 가족이며, 군인 신분 증명서 및 가족 관계 증빙 서류가 필요하다. 예약 후 수속 카운터에서 서류 확인 후 항공권을 발권 받을 수 있다.

먼저 국내선 ▷주말/성수기 일반 운임 기준 10% ▷비수기 일반운임 기준 30% 할인이며, 홈페이지에서 국내선 항공권 예매 시 개인신분 할인 선택을 하면 된다.

국제선의 경우 ▷비수기 일반/스마트운임 기준 10% 할인으로 국제선 항공권 예매 시 군측으로부터 안내받은 할인코드를 입력하면 된다.

티웨이항공 관계자는 “나라를 위해 헌신하신 분들께 감사의 마음을 전하고자 할인을 확대 제공하게 되었다”며 “앞으로도 티웨이항공을 이용하시는 국군장병 및 군인 가족 대상자 분들을 항상 안전하고 편히 모실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.