경북농협, 우유조아 낙농체험농장에서 ‘농심천심운동’ 실시 우유조아 체험농장에서 우리 농·축산물의 가치 배우다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 23일 오전, 김천 관내 한 낙농체험농장에 들어서자 어린이들의 웃음소리와 소의 울음소리가 함께 어우러졌다. 경북농협(본부장 최진수)과 우유조아(대표 조원탁)가 함께 진행한 ‘농심천심운동’ 행사 현장이다.

이날 체험농장을 찾은 김천지역 병설유치원 어린이들은 직접 젖 짜기 체험을 하고, 우유조아에서 생산한 다양한 축산물 가공품을 맛보며 신기해하는 눈빛을 감추지 못했다.

조마초교 한 어린이는 “우유가 이렇게 나오는 줄 몰랐어요! 맛도 정말 달아요”라며 손으로 들고 있는 우유컵을 자랑스럽게 흔들었다.

전 사단법인 한국낙농육우협회 경상북도지회장 조명식 회장은 “아이들이 체험을 통해 농업과 축산업을 자연스럽게 이해하고, 올바른 먹거리에 대해 배우는 것이 가장 큰 교육”이라고 말했다.

최진수 경북농협 본부장은 “어릴 때부터 오감으로 농장을 체험하고 우리 농·축산물의 소중함을 배우는 것은 농업·농촌의 지속가능성을 지키는 밑거름”이라며 “이번 체험이 아이들이 성장하며 농업의 사회적·경제적·문화적 가치를 공감하는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.

행사에 참여한 어린이들은 소와 닭, 그리고 농장 곳곳을 돌아보며 눈을 반짝였고, 체험농장은 웃음과 호기심으로 가득 찼다.

이날 현장은 단순한 체험을 넘어, 미래 세대에게 농업의 가치와 지역 농산물의 중요성을 자연스럽게 심어주는 교육의 장이 되었다.