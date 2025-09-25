올해 첫 금리인하 후 일주일 -3%대 금리인하 M2 증가로 가격 상방 요인 단기 상승 효과는 엇갈렸어 반감기 1년6개월 시점 진입 주목 ETF·트럼프 규제 완화로 강력한 동력

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국이 올해 첫 금리인하를 단행했지만 비트코인은 기대와 달리 약보합세다. 금리인하 경로에 불확실성이 드리운 가운데 반감기 후 약세장으로 진입했던 ‘마의 18개월’도 앞두고 있다. 다만 도널드 트럼프 행정부가 추진하는 규제 완화 정책은 강력한 상승 모멘텀이란 관측이다.

25일 코인마켓캡에 따르면 비트코인(오전 9시 기준)은 연방준비제도(Fed·연준)가 0.25%포인트 금리를 인하한 후 일주일 새 3.26% 감소했다. 금리인하 효과로 자금 유입을 기대했던 투자자 기대와 달리 약보합세다. 금리인하 한 달 전(11만7492달러) 대비로도 3.79% 하락했다.

상장지수펀드(ETF) 자금도 매도 우위로 전환됐다. 미국에 상장된 11개 현물 ETF로 일주일(9월 19~23일) 새 4억6678만달러(약 6534억원)가 순유출됐다. 직전 일주일(9월12~18일) 동안에는 8억8665만달러가 순유입 됐다. 이를 포함해 지난 4주 연속 자금은 주간 기준 매수 우위였다.

금리인하는 광의 통화량(M2)을 늘려 주식, 부동산은 물론 가상자산에도 상방 압력을 가한다. 가상자산은 24시간 거래, 큰 변동성 등 특성에 따라 반응도 빠르다고 평가된다. 코로나19 유행기 미국 M2가 급증한 뒤 비트코인과 주식시장이 폭등한 바 있다. 케빈 스벤슨 가상자산 애널리스트는 “M2 지표와 비트코인이 거의 동일한 흐름을 보인다”고 주장한다.

금리인하가 곧 단기적인 가격 상승으로 이어지진 않았다. 지난해 11월 0.25%포인트 인하 직후 비트코인은 일주일 새 19.75% 올랐다. 한달 기준으로는 조정을 겪으며 15.12% 수익률을 기록했다. 지난해 12월 단행된 금리인하(0.25%포인트) 이후 일주일과 한달 뒤 각각 –7.04%, -5.77% 약세였다. 미국 M2는 이 시기 한달 간 0.05%(100억달러) 늘었지만 가격 상승세로 이어지지 않았다.

시장에서는 올해 첫 금리인하에도 불구 예상된 약세라는 평가가 나온다. 금리인하가 기정 사실화됐던 만큼 가격에 선반영 된데다 급진적 인하 경로를 예상했던 일각의 기대가 어긋나면서 차익실현이 불가피했다고 본다. 특히 금리인하에도 달러가 강세를 나타내면서 매도 압력을 가하고 있다.

연내 추가 금리 인하가 예상되면서도 불확실성이 발목을 잡고 있다. 연준은 이번 금리 인하와 함께 연내 두 차례 추가 인하 가능성을 시사했지만, 완화 속도를 두고 내부 의견이 갈리며 정책 불확실성은 커지고 있다. 제롬 파월 연준 의장은 23일(현지시간) “공격적으로 금리를 낮추면 인플레이션 억제가 미완으로 남고 결국 다시 긴축으로 되돌아가야 할 수 있다”며 신중한 입장을 드러냈다.

금리인하가 외생변수라면 반감기라는 내생변수도 맞물리고 있다. 비트코인은 지난해 4월 시작된 4차 반감기를 겪고 있다. 반감기는 비트코인 채굴 보상이 절반으로 줄어드는 시기다. 공급이 감소하지만 수요가 그대로일 경우 이론상 가격이 오르는 변곡점이다. 이번 반감기 전 보상은 6.25 BTC였지만 반감기 시작 후 3.125 BTC로 감소했다.

비트코인은 통상 반감기를 거치며 급등한 뒤 하락하는 흐름이었다. 1차 반감기(2012년11월7일), 2차(2016년7월9일), 3차(2020년5월11일) 반감기 이후 1년 6개월 뒤 각 4420%, 2068%, 657% 상승률을 기록했다. 반감기가 1년 6개월가량 지난 후에는 약세가 지속됐다. 1년 6개월부터 2년 사이 1차(-36%), 2차(-45%), 3차(-51%) 모두 하락했다. 4차 반감기(2024년4월20일)로부터 1년 5개월이 지난 현 시점 비트코인은 71% 상승했다. 과거 반감기 패턴을 고려하면 내달께 하락기에 접어들 가능성도 거론된다.

이번 반감기는 비트코인 현물 ETF 승인에 따른 기관투자자 유입과 트럼프 행정부 규제 완화 영향으로 과거(1~3차) 패턴과 다를 거란 분석도 제기된다. 트럼프 행정부의 친(親) 가상자산 기조는 가격 상승을 기대하는 주된 요인이다. 민·형사 재판 과정에서 미 연방정부에 몰수된 비트코인을 전략비축하고 퇴직연금(401K)에 가상자산 허용을 추진하는 등 우호적 환경이 조성되고 있다. 특히 스테이블코인 발행과 규제를 마련하면서 가상자산 시장을 제도권으로 끌어오고 있다. 알트코인(비트코인 외 가상자산) ETF 승인 규정도 완화해 다양한 상품 출시에도 물꼬를 터줬다.

김민승 코빗리서치센터장은 “스테이블코인의 확장이나 그로 인한 디파이 생태계 확장, 이더리움의 스테이킹 ETF나 기타 알트코인의 현물 ETF 상장 기대감 등이 중첩되고 있다”며 “비트코인의 최대 호재는 미 연방정부의 SBR(보유고) 매수계획 발표인데, 아직 일정이 미정인 상태다. 그러나 금리인하와 연말 계절성 등으로 위험자산에 대한 수요는 증가할 것으로 보이며, 이런 호재들이 발생할 경우 가상자산 쪽에서도 큰 폭의 상승이 발생할 수 있다”고 했다.