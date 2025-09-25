외국인 고객 언어 장벽 낮춰 불완전판매 줄이고, 모니터링 강화

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 금융권 최초 ‘다국어 통역 인공지능(AI) 에이전트’ 서비스를 도입하기 위해 지난 22일 서울 중구 유베이스 본사에서 업무협약식을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 취약계층인 외국인 고객의 금융 서비스 이용 환경 제고 방안의 하나로 마련됐다. 외국인 고객 보험 가입 시 언어 장벽으로 인해 발생할 수 있는 불완전 판매 위험을 줄이고, 직관적인 AI 통역 서비스를 제공한다. 이를 통해 내국인 고객과 차별 없는 완전판매 모니터링 절차를 진행하고, 소비자권익 보호 시스템을 더욱 견고히 하겠다고 DB손보는 설명했다.

글로벌 AI 비즈니프로세스아웃소싱(BPO) 기업 유베이스와 협력해 도입하는 다국어 통역 AI 에이전트는 AI를 활용해 완전판매 모니터링 상담 모든 과정을 실시간 다국어로 통역하고, 상담 내용 누락이나 오해 소지를 줄이고 가입 절차의 신뢰성을 높일 수 있다.

특히 통역 업체 연결 과정을 빼 고객 대기시간이 줄고, 외부 통역업체에 의존하지 않고 안정적인 서비스를 제공할 수 있다. 통역 가능한 언어도 자유롭게 추가할 수 있다. 적용 언어는 영어, 중국어, 일본어, 러시아어, 베트남어 등 5개 언어를 지원하며, 오는 11월 중 출시해 향후 적용 언어를 확대할 계획이다.

DB손보는 지난 2019년 손보업계 최초 ‘외국어 3자 순차 통역 서비스’ 도입, 2022년 보험업권 최초 고령자를 위한 ‘텔레마케팅(TM) 계약 미러링 청약 프로세스’ 개발 등 취약계층 대상의 완전판매 문화 정착을 위한 서비스를 제공하고 있다.

DB손보 관계자는 “다국어 통역 AI 에이전트는 외국인 고객이 언어 장벽 없이 안심하고, 보험에 가입할 수 있도록 돕는 장치”라며 “취약계층 그 누구도 불편하지 않은 보험서비스가 제공되도록 소비자 권익 보호와 서비스 혁신을 지속할 것”이라고 말했다.