[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 24일 창조관 앞 쉼터에서 ‘2025학년도 제2회 인성주간 - 인성 페스티벌’을 열고 재학생들의 심리적 안정과 대학생활 적응을 돕는 다양한 프로그램을 진행했다.

인권상담센터가 주관한 이번 행사는 재학생들에게 상담과 심리검사 프로그램을 소개하고 참여를 독려했다.

행사에 참여한 학생들은 상담과 심리검사의 필요성과 효과를 이해하고, 현장에서 상담 프로그램 연계를 통해 실질적인 도움을 받았다.

이번 행사를 통해 인권상담센터는 학업 부진, 대인관계, 진로 불안 등으로 고민하는 학생들이 전문적인 지원 체계를 활용할 수 있도록 안내함으로써 대학생활 적응을 돕는 실질적인 안전망 역할을 했다.

이날 행사에서는 카카오톡 채널 가입 학생에게 간식을 제공하고 ‘돌림판 이벤트’를 통해 소정의 상품을 증정하는 등 다양한 참여형 프로그램이 운영됐다.

이러한 이벤트는 학생들이 부담 없이 다가올 수 있는 계기를 마련해 상담센터와의 연결을 자연스럽게 이끌어냈으며 단순한 홍보를 넘어 학생들이 어려움을 조기에 드러내고 도움을 받을 수 있는 분위기를 조성했다.

영남이공대는 최근 몇 년간 대학 차원의 종합적인 학생 지원 정책을 강화해왔다. 재학생들의 학업 지속과 성장 지원은 대학의 중요한 정책 중 하나였으며, 이번 인성 페스티벌은 그러한 노력의 연장선이다.

영남이공대는 이번 페스티벌을 통해 상담과 심리검사에 대한 학생들의 인식을 개선하고, 재학생들의 중도탈락을 예방하는 효과를 기대하고 있다.

영남이공대 이재용 총장은 “학생들이 행복하게 대학생활을 이어가는 것이 곧 대학의 경쟁력”이라며 “학업 부진, 대인관계 갈등, 진로 불안 등 다양한 요인으로 인해 중도탈락하는 학생을 지원하기 위한 상담과 심리지원을 강화하고 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.