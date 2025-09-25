트럼프의 ‘기후위기 일축’ 유엔연설 다음날 발언

[헤럴드경제=정목희 기자] 시진핑 중국 국가주석은 24일(현지시간) 중국의 온실가스 배출량을 오는 2035년까지 고점 대비 7∼10% 감축하겠다고 밝혔다.

시 주석은 이날 미국 뉴욕에서 열린 유엔 기후 정상회의 화상연설을 통해 이같이 경제 전반에 걸친 온실가스 배출 저감 계획을 밝혔다고 로이터와 AFP 통신 등 외신이 전했다.

이는 각국의 온실가스 감축 목표(NDC)의 일환으로, 중국의 경우 2035년까지 비(非) 화석연료 소비가 전체 에너지 소비의 30% 이상을 차지하게 될 것이라고 시 주석은 말했다.

시 주석은 중국의 풍력·태양광 발전 설치 용량이 총 36억㎾에 도달하도록 노력할 것이라면서, 이는 2020년 수준의 6배 이상이라고 강조했다.

AFP 통신은 시 주석이 세계 최대 온실가스 배출국인 중국의 노력을 강조한 것은 미국이 도널드 트럼프 대통령 체제에서 화석연료를 옹호하고, 유럽연합(EU)이 온실가스 감축 목표를 두고 회원국 간 이견을 드러낸 상황에서 나온 것이라고 평가했다.

트럼프 대통령은 전날 유엔총회 연설에서 유엔이 주도해온 글로벌 기후변화 대응과 탄소저감 정책을 두고 “전세계에 저질러진 최대의 사기극”이라고 비판한 바 있다.

그는 유럽이 재생에너지 발전을 통해 온실가스 배출량을 줄인 결과 에너지 가격이 치솟고 생산 시설이 붕괴된 사이에 “(더 많은 탄소가) 중국과 그 주변에서 번영하는 다른 나라들에서 나왔다. 중국은 이제 세계의 모든 다른 선진국을 합친 것보다 더 많은 이산화탄소를 배출한다”고 말하기도 했다.