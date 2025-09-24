[헤럴드경제=최은지 기자] 기획재정부 산하 민간 자문기구인 중장기전략위원회 위원장에 권오현 삼성전자 고문이 위촉됐다.
24일 기재부에 따르면, 기재부는 최근 권 고문을 위원장으로 하는 제7기 중장기전략위원회 구성을 마쳤다.
기업인이 중장기전략위원장을 맡는 것은 이번이 처음이다.
권 고문은 삼성전자 반도체총괄 사장과 대표이사 부회장·회장, 삼성종합기술원 회장 등을 지냈다.
silverpaper@heraldcorp.com
입력 2025-09-24 20:28:47
