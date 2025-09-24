울진에서 손 맞잡은 동·서 해양연구 거점, 국민 대상 과학문화 체험 확대 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립울진해양과학관과 국립호남권생물자원관은 24일 울진 해양과학관에서 업무협약(MOU)을 맺고, 해양과 생물자원을 중심으로 한 교육·전시·체험 프로그램 공동 개발과 정보 교류를 추진하기로 했다.

이번 협약은 양 기관의 전문성과 인프라를 바탕으로, 미래 해양인재 양성과 섬·연안 생태계 이해 증진, 국민 대상 과학문화 확산 등 다양한 분야에서 협력하기 위해 마련됐다.

특히, 동해안 울진과 서해안 목포라는 지리적 거리에도 불구하고 협력을 추진함으로써 상생 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다.

양 기관은 △교육·전시·체험 콘텐츠 공동 개발 △해양·섬·연안 생물자원 정보 교류 △연구 인프라 공유 및 공동 학술행사 개최 등 구체적 협력사업을 추진할 계획이다.

김성대 해양과학관 교육문화실장은 “지속 가능한 해양·생물자원 보전과 국민의 과학문화 향유 확대에 모범 사례가 될 것”이라고 말했다.

김외철 관장도 “양 기관의 전문성과 역량을 결합해 국민들에게 더욱 풍부하고 의미 있는 과학문화 체험 기회를 제공하겠다”고 강조했다.