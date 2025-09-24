[헤럴드경제= 박영훈 기자] “영포티(젊은 척하는 40대)가 아이폰 더 좋아한다?”

신형 아이폰17 시리즈가 출시되자 온라인 커뮤니티에선 “아이폰은 ‘영포티’(젊은 척하는 40대)의 상징”이라는 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)이 확산하고 있다. 그동안 아이폰은 삼성전자 갤럭시 ‘아재폰’ 이미지와 대비를 이루며, 10대~20대 세대의 전유물로 여겨졌다.

하지만 요즘은 바뀐 양상이다. 40대의 아이폰 사용이 크게 늘어나고 있다. 반면 아이폰 주 이용자인 10대~20대들의 갤럭시 사용이 늘고 있는 추세다.

한국갤럽의 ‘스마트폰 관련 조사 2012~2025’에 따르면 올해 우리나라 40대가 주로 사용하는 스마트폰 브랜드에서 애플 아이폰 사용률은 지난해 대비 12%포인트 급증했다. 반면, 40대 삼성 갤럭시 사용자는 한 해 전보다 10%포인트 감소했다. 남녀 성별을 보더라도 40대 남성은 지난해보다 아이폰 사용률이 16%포인트 증가했고, 40대 여성도 7%포인트 상승했다.

절대적 점유율을 보면, 여전히 40대 가운데 삼성 갤럭시 이용자는 67%로 아이폰 이용자(31%)보다 두 배 넘게 많지만 최근 2년간(2023~2024년) 20% 이하에 그쳤던 40대 아이폰 이용자가 크게 늘어난 셈이다.

과거 삼성 애니콜의 상징으로까지 불렸던 이효리도 이젠 아이폰 사용자인 것으로 전해진다. 무엇보다 이효리는 삼성 애니콜의 상징적인 존재였기 때문에 더 눈길을 끈다. 많은 연예인들이 삼성 애니콜 광고 모델을 거쳐 갔지만, 그 중 이효리는 독보적이였다. 영원한 애니콜 모델이라는 말이 나올 정도로 이효리는 최장수 애니콜 광고 모델로 활동했다.

반면 아이폰 핵심 소비층으로 꼽히는 18~29살 대상 조사에선 정반대의 양상을 보였다. 아이폰 사용자가 지난해 대비 4%포인트 감소한 대신 갤럭시 사용자는 6%포인트 증가했다. 30대 역시 비슷한 흐름이다. 아이폰 사용자는 지난해 대비 2%포인트 줄었고, 갤럭시 사용자는 1%포인트 늘었다.

온라인에서는 “젊음의 상징이던 아이폰이 이제는 부장님폰이 됐다”는 패러디가 퍼지고 있다. 최근 출시된 아이폰17을 두고 온라인 커뮤니티에는 ‘아이폰17 지름신 방지샷. 영포티 중년 아이템’이라는 그림이 화제를 모았다.

볼캡에 로고 티셔츠, 청반바지 차림의 40대 남성이 오렌지색 아이폰17 프로맥스를 들고 있는 그림이다. 어깨엔 크로스백, 손에는 나이키 에코백까지. 젊음을 과시하는 듯한 스타일링이 “이제 아이폰은 영포티들의 아재폰”이라는 패러디로 회자되고 있다.