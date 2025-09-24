[헤럴드경제=최은지 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 해열·진통제 타이레놀을 먹으면 자폐아를 출산할 위험이 있다고 발언한 것과 관련해 파장이 일자 세계보건기구(WHO)를 비롯해 전세계 보건당국이 반박하고 나섰다.

의학적으로 뒷받침되지 않은 주장으로 임신부나 자폐증 환자, 그 가족에게 큰 혼란을 줄 뿐만 아니라 공중 보건 체계를 흔든다는 지적이 나오고 있다.

국내 제약업계도 파장에 촉각을 곤두세우는 가운데, 대한약사회는 24일 “과학적 근거가 부족하다”는 입장을 발표했다.

WHO는 24일(현지시간) 성명을 내고 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜(파라세타몰)의 복용과 자폐증 간 연관성을 확인하는 결정적인 과학적 증거는 없다고 밝혔다.

WHO에 따르면 전세계적으로 약 6200만명이 자폐 스펙트럼 장애를 가지고 있지만, 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았으며 여러 요인이 있는 것으로 알려졌다.

WHO는 “지난 10년간 임신 중 아세트아미노펜 사용과 자폐증의 연관성을 조사한 광범위한 연구가 수행됐지만, 현재까지 일관된 연관성은 확인되지 않았다”고 말했다.

이어 “모든 여성에게 개별적 상황을 평가하고 필요한 약을 권해줄 수 있는 의사나 보건 전문가의 조언을 계속 따를 것을 권장한다”며 “임신 중, 특히 초기 3개월간은 어떤 의약품 복용이든 주의를 기울여야 하고 보건 전문가의 조언을 따라야 한다”고 강조했다.

웨스 스트리팅 영국 보건장관도 타이레놀과 자폐증이 연관됐다는 증거는 없다고 밝혔다.

스트리팅 장관은 23일(현지시간) 영국 방송 ITV에 “2024년 스웨덴에서 어린이 240만명과 관련해 수행된 주요 연구에 따르면 그런 주장은 뒷받침되지 않았다”며 “트럼프 대통령, 정치인인 내 말도 듣지 말고 영국의 의사, 영국의 과학자, 국민보건서비스(NHS)의 말을 들어야 한다”고 강조했다.

대한약사회는 이날 입장문을 배포하고 “전 세계 주요 보건당국과 학술단체들은 현시점에서 이를 뒷받침할 충분한 과학적 근거가 부족함을 분명히 밝히고 있다”고 밝혔다.

이어 “임산부의 발열이나 감염 자체가 태아의 신경 발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있다”며 “이러한 상황에서 의사 또는 약사의 지도하에 적정 용량으로 사용하는 아세트아미노펜은 현재까지 다른 해열진통제와 비교했을 때 안전성이 가장 확립된 약물로 평가되고 있다”고 말했다.

식약처는 전날 “미국 정부의 타이레놀 관련 발표에 대해, 향후 해당 업체에 이에 대한 의견 및 자료 제출을 요청하고 관련 자료 및 근거에 대해 신중히 검토해 나갈 예정”이라는 입장을 밝혔다.

타이레놀 제조사 켄뷰는 “독립적이고 신뢰할 만한 과학적 연구는 아세트아미노펜이 자폐증을 유발하지 않는다는 사실을 명확히 보여준다”며 “우리는 이와 반대되는 어떠한 주장에도 강력하게 동의하지 않으며, 이러한 주장이 임신부 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있다는 점을 깊이 우려한다”고 반박했다.