[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표 양경석)과 경기도성남교육지원청은 2025년 고교학점제 전면 시행에 따라 변화하는 교육과정과 진학제도에 대한 정확한 정보를 제공하기 위해 ‘2025 성남 미래진학박람회’를 개최한다.

이번 박람회는 총 2차에 걸쳐 진행된다. 1차 행사는 성남시와 성남시청소년청년재단이 주관하며, 10월 25일 토요일 오전 9시, 야탑유스센터에서 열린다. 대상은 중학생과 고등학교 1학년, 학부모 등 약 500명으로, 고교학점제 관련 진학 특강(2회)과 1:1 맞춤형 컨설팅 부스 30개가 운영된다.

2차 행사는 경기도성남교육지원청이 주관하며, 11월 1일 토요일 오전 9시 30분에 성남시청에서 개최된다. 중학교 3학년과 학부모 120명을 대상으로 진학 특강과 1:1 맞춤형 컨설팅 부스 25개가 마련된다.

박람회에서는 1:1 맞춤형 상담을 통해 학생과 학부모가 함께 구체적인 고교 진학 계획을 세울 수 있도록 지원한다. 또한 전문가 특강을 통해 고교학점제 이해, 고교 선택 시 유의사항 등 최신 정보를 제공해 진학 준비에 실질적인 도움을 줄 예정이다.

성남시청소년청년재단은 이번 박람회가 수도권 지자체 최초의 ‘고교학점제 중심 진학 박람회’라는 점에서 의미가 크다고 강조했다. 이를 통해 ▷지역 교육 경쟁력 강화 ▷미래 교육 변화 대응 기반 마련 ▷진로·진학 지원 모델 확산 ▷1:1 상담을 통한 학업 계획 구체화와 올바른 의사결정 지원 등의 효과를 기대하고 있다.

양경석 대표는 “고교학점제 전면 시행에 따라 학부모와 학생들이 혼란을 겪지 않도록, 올바른 정보 제공과 맞춤형 지원을 통해 진로 설계의 방향성을 제시하고자 이번 박람회를 준비했다”며, “앞으로도 청소년과 학부모가 함께 성장하고 미래를 준비할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 밝혔다.