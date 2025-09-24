전문가 “중장기 수혜 기대…WTO 체제 붕괴로 큰 실익은 없을것”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 중국이 24일(현지시간) 세계무역기구(WTO) 협상에서 개발도상국(개도국) 특혜를 포기하겠다고 밝히면서, 글로벌 무역 경쟁에서 중국이 취할 향후 전략에 관심이 모아진다. 당장 한국 경제에 어떤 영향을 미칠지도 주목된다.

중장기적으로 농식품·소비재 등 수출에서 한국에 보다 유리한 환경이 조성될 수 있다는 기대가 나오는 가운데 WTO 체제가 사실상 제 기능을 하지 못하는 상황 속에서 큰 실익을 기대하기는 어려울 것이라는 분석도 나온다.

중국 관영 신화통신과 블룸버그 통신 등 주요 외신에 따르면 리창 중국 국무원 총리는 전날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 세계개발구상(GDI) 고위급 회의 연설에서 “현재와 미래의 모든 WTO 협상에서 더 이상 새로운 특별 및 차등 대우를 추구하지 않겠다”며 WTO 개도국 특혜 포기를 선언했다.

WTO는 개도국에 규범 이행 유예와 무역 자유화 의무 완화, 기술·재정 지원, 농업·식량안보 등 일부 분야에 대한 보호 조치 등 특혜(SDT)를 제공하고 있다.

개도국 지위에 대한 공식적인 기준이나 정의는 없다. WTO 가입국이 자기 선언 방식으로 해당 지위를 갖게 된다. 중국은 지난 2001년 WTO에 가입하면서부터 개도국 자격을 유지해왔다.

한국의 경우 1995년 WTO 가입 시 개도국을 선언하며 특혜를 누려왔지만, 2019년 도널드 트럼프 1기 행정부의 강한 압박으로 WTO 가입 25년 만에 개도국 지위를 공식 포기한 바 있다.

한국은 1996년 경제협력개발기구(OECD) 가입을 계기로 농업 분야에서만 예외적으로 개도국 특혜를 받아왔는데, 농업 분야에서도 개도국 지위를 포기하면서 국내 농민단체, 국회 등의 반발을 샀다. 중국 역시 2019년부터 개도국 포기 압박을 받아왔으나 이를 중국의 발전을 억제하기 위한 시도라며 반발해왔다.

그러나 이번 개도국 특혜 포기로 수출입 관세, 자국 산업에 대한 보조금 등 부분에서 선진국보다 유리한 대우를 받던 것이 사라지게 된다. 이에 한국이 중국과의 가격 등 경쟁에서 조금이라도 유리한 부분이 생기지 않겠느냐는 기대가 나온다.

장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 “중장기적으로 한국 농식품·소비재 수출 여건이 개선될 가능성이 있어 보이며, 중국 내 한국 기업의 기술 유출과 지식재산권 보호에도 일정 부분 긍정적 영향이 예상된다”며 “이번 조치로 미중 무역분쟁이 완화되면서 정책 불확실성이 완화되는 것도 기대할 만하다”고 분석했다.

중국의 노림수는 무엇일까?

중국이 세계무역기구(WTO)에서 개발도상국에 부여되는 특별대우 혜택을 새로 요구하지 않겠다고 밝힌 것은 미국과의 무역협상을 염두에 둔 포석이라는 분석이 나온다.

또 중국이 개도국 지위를 포기하라는 미국의 요구에 6년 만에 부응한 것처럼 일단은 보이지만 개도국 지위 자체는 유지할 것이라고 선을 그은 만큼 미국이 주장하는 WTO 개혁 드라이브에 실제로 얼마나 속도가 붙을지는 미지수다.

이날 블룸버그통신은 중국이 개도국이 받는 무역 혜택을 앞으로 포기하겠다고 선언한 데 대해 “WTO 개혁 합의에서 미중 간 쟁점이 됐던 걸림돌을 하나 제거했다”고 분석했다.

스스로를 개발도상국이라고 규정한 중국의 지위 문제가 WTO 개혁 협상을 지연시켜온 쟁점 중 하나였다고 블룸버그는 덧붙였다.

WTO 규정상 각국은 다양한 혜택을 받을 수 있는 개도국 지위를 스스로 부여할 수 있다.

개도국 특혜란 보조금과 관세 등에서 협정마다 유예, 완화, 예외 등을 적용받는 것으로 관련 조항은 150여개에 달하는 것으로 알려졌다.

세계 2위 경제대국임에도 중국은 그간 스스로를 세계에서 가장 큰 개도국이라고 칭해왔다.

미국은 중국과 같은 국가가 개도국 혜택을 누리는 것이 WTO 개혁의 장애물이며 의미 있는 개혁을 위해서는 중국이 개도국 지위를 포기해야 한다고 요구해왔다.

이를 수용한 듯 중국은 이번에 개도국 특별대우 혜택을 새로이 요구하지 않겠다고 밝혔다. 그러면서도 중국은 책임감 있는 개발도상국임을 동시에 강조했다.

미국과의 이견을 줄여 협상에서의 실익을 놓치지 않으면서 다자주의 체제 수호를 외쳐온 대국으로서의 결단을 보여줘 국제적 이미지 또한 챙기려는 행보로 풀이된다.

다만 중국의 이번 발표가 실질적 효과를 불러오기에는 이미 늦은 감이 있다는 분석도 나온다.

아시아소사이어티정책연구소(ASPI)의 웬디 커틀러 부회장은 블룸버그통신에 “WTO의 협상 어젠다가 부재하고 개혁 속도가 느린 점을 감안하면 중국 측 발표는 환영할만하지만 실질적 효과를 낼 여지는 크지 않다”면서 “다만 중국이 다자무역체제 수호를 주장하는 데에는 도움이 될 것”이라고 지적했다.

중국 측의 이번 결정으로 인도나 사우디아라비아와 같은 국가들에 대한 개도국 지위 포기 압박이 더해질 수 있다는 관측도 나온다.

앞서 이날 리창 중국 국무원 총리는 미국 뉴욕에서 열린 세계개발구상(GDI) 고위급 회의에서 “현재와 미래의 모든 WTO 협상에서 더 이상 새로운 특별 및 차등 대우를 추구하지 않겠다”고 밝혔다고 로이터통신과 중국 관영 신화통신 등이 보했다.

리 총리는 제80차 유엔 총회 참석을 위해 미국을 방문 중이며, 이번 발언은 이와 별도로 중국이 주재한 회의에서 나왔다.

응고지 오콘조이웨알라 WTO 사무총장은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “수년간 노고의 결실”이라며 “이 문제에 대한 중국의 리더십에 박수를 보낸다”고 게시했다.

이날 발표에 대해 리청강 중국 상무부 국제무역담판대표 겸 부부장(차관)은 공식 브리핑을 통해 중국의 개도국 지위와 정체성은 변하지 않았다면서 관련 국가들과 개혁을 함께 추진하겠다는 점을 거듭 강조했다.

개도국 포기, 한국 무역에 영향 클까?

다만, 미국의 일방주의와 각국의 보호주의 강화로 다자주의에 기반한 WTO 체제가 제 기능을 하지 못하는 상황이어서 중국의 이번 조치가 무역에 큰 영향을 미치지 못할 것이라는 관측도 나온다.

지금은 WTO가 새로운 협상을 통해 무역 질서를 만들어가고 이를 위반하는 국가에 대해서는 분쟁해결기구(DSB)를 통한 제재가 이뤄지는 등 WTO 체제가 정상적으로 작동하는 시기가 아닌 만큼, 중국의 개도국 특혜 포기가 세계 무역에 미치는 영향이 제한적일 것이라는 것이다.

허윤 서강대 국제대학원 교수는 “중국의 WTO 개도국 지위 포기는 경제적인 부분에는 큰 의미가 없는 정치적, 상징적 행위로 봐야 한다”며 “한국에 미치는 영향 역시 미미할 것”이라고 내다봤다.

장 원장 역시 “중국이 미국의 WTO 비판을 역이용하여 자신들의 국제적 위상을 높이는 동시에 기존에 확보한 경제적 이점을 유지하려는 전략을 구사하는 것으로 보인다”고 말했다.

이 같은 분석은 중국이 개도국 ‘특혜’는 포기하지만, 개도국 지위와 정체성은 변하지 않았다고 강조한 것을 통해서도 확인된다.