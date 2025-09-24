[헤럴드경제=박혜림 기자] 민간 기업, 국가기관(공공기관)을 막론하고 무차별적인 개인정보 유출 사고가 벌어지며 사이버 보안 인력에 대한 중요성이 커지고 있다. 이에 기업에서는 억대 연봉을 내걸고 실력 좋은 화이트 해커를 찾아다니는 등 인재 확보에 적극적으로 나서고 있다.

그러나 평균 1억7000만원의 연봉을 보장하는 미국 등과 비교하면 한국의 사이버 보안 인재에 대한 전반적인 보상은 여전히 부족한 실정이다. 보다 적극적인 투자가 이뤄져야 한다는 목소리가 나온다.

24일 한국정보보호산업협회(KISIA)가 발표한 ‘2024년 사이버보안 인력수급 실태조사’에 따르면 보안업계 인력의 55.3%가 5000만원 미만의 연봉을 받는 것으로 조사됐다.

40.1%는 5000만원 이상, 1억원 미만을 받는다고 응답했다. 1억원 이상을 받는다는 응답은 4.5%에 불과했다.

이들 응답자가 느끼는 임금 수준에 대한 만족도도 5점 만점에 3.2점으로 4점에 못 미쳤다.

특히 신입보다 경력일수록 임금에 대한 불만족이 컸다. 경력자들을 대상으로 ‘사이버보안 인력 확보가 어려운 주된 이유’(복수 응답 가능)를 물은 결과 56.9%가 ‘임금 협상 실패’를 꼽은 것이다. 전체 문항 가운데 압도적 1위로, 2위인 근로조건 불만족(31.8%)보다 25%포인트나 많았다.

올해 상반기 보안 상장사 직원 급여에서도 이같은 분위기를 확인할 수 있었다. 상장 보안업체 16곳 가운데 가장 높은 1인 평균 급여액이 4177만4340원(지란지교시큐리티)으로 집계됐다. 가장 낮은 곳은 2446만3000원(이글루코퍼레이션, 기간제 근로자 제외)이었다.

다이렉스 소싱 채용 솔루션 볼트엑스 운영사 커피챗이 국민건강보험공단·국세청 데이터를 바탕으로 4~15년차 IT 종사자 9731명의 연봉을 조사한 결과에서도 정보보안 분야 종사자는 연차와 상관없이 다른 IT 분야 종사자보다 연봉이 낮은 것으로 드러났다.

보안 인력에 대한 낮은 처우는 미국 등과는 상당히 대조적인 분위기다. 미국 노동통계국에 따르면 2024년 기준 미국 정보보안 분석가들의 연봉 중위값은 12만4910달러(한화 약 1억7400만원)였다. 하위 10% 만이 6만9660달러(약 9700만원)를 채 못 받는 것으로 나타났다.

GDP 대비 1인당 소득(PPP)을 놓고 비교해도 미국의 보안 인력이 한국보다 더 높은 연봉을 받았다. 2024년 기준 한국의 PPP는 1인당 5만5000달러(약 7600만원), 미국은 8만5000달러(약 1억1800만원)였다. PPP 기준 소득 격차가 약 1.5배임에도 불구하고 보안 인력 연봉 격차는 2배 수준인 것이다.

보안업계에선 ‘억대 연봉’ 수식어가 소수의 관리자들이나 실력 있는 화이트해커에게나 해당되는 얘기라고 입을 모은다. 상황이 이러하다 보니 보안 대신 다른 업무로 전향하는 경우도 적지 않다. 자금력에서 밀리는 중소·중견기업은 실력 있는 보안 전문가를 영입하기 어렵다는 문제도 있다.

실제로 KISIA 보고서에 따르면 보안 업무만 전업으로 담당하고 있는 사이버보안 인력의 경우 전체 0.8명에 불과했다. 보안업무를 겸업하고 있는 인력의 경우에도 1.8명 뿐이었다.

이런 가운데 인공지능(AI)의 발달로 보안의 중요성이 더욱 커지며 보안 인력에 대한 수요는 갈수록 늘어나는 모양새다. 업계 관계자는 “한국에선 정보보안이 지원 부서의 하나로만 인식된다”며 “이러한 분위기에선 제대로 된 대우를 받을 수 없을 것”이라고 토로했다.

한편 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 황정아 의원이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 2025년8월10일까지 5년간 2회 이상 사이버 침해사고 신고를 접수한 건수는 510건에 달했다.

특히 시스템 해킹의 경우 두 번이나 당했다고 접수한 건수가 367건에 이르렀다. 3회 이상과 4회 이상도 각각 71건, 31건으로 조사됐다.