코스피, 연간 상승률 주요국 1위 8월 이후 닛케이·대만 가권지수 상대강도 우세

[헤럴드경제=문이림 기자] 글로벌 증시가 사상 최고치 랠리를 이어가는 가운데 아시아 증시의 상대적 강세가 뚜렷해지고 있다. 반도체 업황 기대감이 아시아 증시에 외국인 자금을 끌어들이며 상승 동력을 키우고 있다는 분석이다.

박상현 iM증권 연구원은 24일 보고서에서 “반도체 업황 기대감 확산은 주요 아시아 상대적 강세 현상에 힘을 더해줄 것”이라며 “국내에도 외국인 자금이 추가 유입될 수 있는 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다”고 말했다.

iM증권에 따르면 코스피는 연간 기준으로 주요국 증시 가운데 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 지난달 이후에는 일본 닛케이지수와 대만 가권지수가 코스피를 웃도는 상대 강도를 보이고 있다.

아시아 증시가 글로벌 대비 아웃퍼폼한 배경으로는 관세 리스크 완화가 꼽힌다. 박 연구원은 “한국·일본·대만은 대미 수출 비중이 크기 때문에 관세 불확실성이 줄어들면서 직접적인 수혜를 입고 있다”고 설명했다.

유럽의 재정 불안도 아시아 증시의 투자 매력을 부각시키고 있다. 영국과 프랑스 등 주요국의 재정 리스크로 국채금리는 상승했다. 이로 인해 유로존 경기 회복세가 주춤해졌다는 분석이다.

통화 가치 흐름 역시 아시아 증시에 유리하게 작용하고 있다. 유로화 강세는 투자 매력을 희석시키는 반면 원화와 엔화는 달러 약세 국면에서도 약세를 유지하고 있다. 박 연구원은 “한국과 일본의 펀더멘털이 개선되고 미 연준의 추가 금리 인하 가능성까지 감안하면 연말로 갈수록 원화와 엔화가 강세로 돌아설 가능성이 크다”고 내다봤다. 이어 “국내 증시는 사상 최고치를 경신하고 있지만 달러 환산 기준으로는 여전히 고점에 못 미쳐 외국인 투자자들의 기대감을 높이고 있다”고 덧붙였다.

반도체 업황 개선 기대감은 핵심 상승 동력이다. 상반기까지는 방산 모멘텀이 독일 증시를 끌어올렸다면 최근에는 글로벌 인공지능(AI) 사이클이 본격화되면서 아시아 증시가 수혜를 받고 있다. 박 연구원은 “미중 무역갈등이 예상보다 확산되지 않은 점도 아시아 증시에 우호적인 환경을 조성하고 있다”고 설명했다.