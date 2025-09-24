[헤럴드경제=장연주 기자] 브라질에서 의붓딸을 무려 22년이나 감금하고 세 자녀를 낳게 한 50대 남성이 경찰에 체포돼, 충격을 주고 있다.

22일(현지시각) 영국 데일리메일에 따르면, 브라질 파라나주 아라우카리아시의 한 콘도미니엄에서 급습한 경찰에 체포된 50대 남성 A씨는 의붓딸(29)에게 수십 년간 성폭력을 가하고 낯선 남성과의 성관계를 강요한 혐의를 받고 있다.

A씨는 조사에서 모든 혐의를 부인하면서 “가족을 위해 살아왔다” 주장했다.

하지만 의붓딸인 피해 여성 B씨는 “30명이 넘는 이들과 강제로 성관계를 맺었다”며 “A씨가 내 딸들에게도 이상한 행동을 보이고 있어, 아이들이 나와 같은 일을 겪게 될까 두려웠다”고 증언했다.

B씨는 “건강 검진을 받아야 한다”며 집을 빠져나와 경찰서로 달아나면서 탈출에 성공한 것으로 전해졌다.

B씨는 7살 때부터 학대를 받아왔으며 집안에 설치된 감시 카메라로 지속적인 감시를 당했다고 진술했다.

경찰에 따르면, A씨는 B씨의 엄마와 헤어진 뒤 B씨와 강제로 결혼했으며, B씨가 16살일 때 임신을 시켰다. 그 후에도 폭행과 성폭행을 반복한 것으로 드러났다.

경찰은 B씨의 증언을 바탕으로 A씨의 휴대전화에서 학대 장면이 담긴 사진과 영상을 확보해 강간, 자유 박탈, 협박, 정신적 폭력 등 총 7건의 혐의를 적용해 수사중이다.

A씨는 현재 구금중이며, 유죄 판결이 내려질 경우 형량은 100년을 초과할 수 있는 것으로 알려졌다.

또 피해 여성 B씨와 자녀들은 보호 조치가 검토 중이며 안전한 장소로 거처를 옮긴 상태다.