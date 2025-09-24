[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘역주행의 아이콘’ 걸그룹 피프티피프티가 ‘도쿄 걸즈 컬렉션’에 뜬다.

걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 내달 11일 일본 도쿄 서일본종합전시장 신관에서 열리는 ‘TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(TGC 기타큐슈 2025)’의 메인 아티스트로 출격한다.

피프티피프티가 참석하게 된 ‘도쿄 걸즈 컬렉션(TGC)’은 일본을 대표하는 최대 규모의 패션 축제로, 일본 내 유명 스타들과 모델들의 런웨이와 함께 인기 가수의 스페셜 무대가 펼쳐지는 행사다.

‘큐피드(Cupid)’로 빌보드 차트를 휩쓸며 메가 히트곡을 탄생시킨 피프티피프티는 5인조로 재편된 이후 지난해 연말 열린 미국 투어의 전 공연을 매진시키는 등 글로벌 인기를 입증해 보였다.

피프티피프티는 특히 올해 세 번째 미니앨범인 ‘데이 앤 나잇(Day & Night)’으로 성공적인 컴백 활동을 마쳤고, 타이틀곡 ‘푸키(Pookie)’가 역주행 신드롬을 일으키며 폭발적인 사랑을 받았다.

국내를 뛰어 넘어 전 세계에서 뜨거운 관심을 받고 있는 피프티피프티는 메인 아티스트로 무대에 서는 ‘TGC 기타큐슈 2025’를 통해 일본 현지 팬들을 열광시킬 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

한편 피프티피프티는 축제와 시상식 등 계속해서 바쁜 일정을 소화하고 있으며, ‘피프티트립’ 자체 콘텐츠를 비롯해 다채로운 활동을 이어나갈 계획이다.