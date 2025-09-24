(사)함께하는 사랑밭 후원으로 마련... 가정위탁아동, 한부모가정 등 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 24일 추석 명절을 앞두고 취약계층 아동을 위한 ‘한가위 마음보듬 행사’를 열었다.

강서푸드뱅크·마켓 등촌점에서 열린 이날 행사에는 진교훈 구청장을 비롯해 정유진 (사)함께하는 사랑밭 대표이사, 조범석 강서푸드뱅크·마켓 센터장 등 20여 명이 참석했다. 권오중 (사)함께하는 사랑밭 홍보대사와 아름다운 봉사단도 함께해 따뜻한 마음을 더했다.

참석자들은 지역 취약 아동에 전달할 식품 꾸러미 200상자를 직접 포장했다. 줄지어 서서 식품을 하나하나 상자에 담고, 포장 작업까지 하며 분주하게 움직였다.

나눔 꾸러미에는 갈비탕, 잡채, 즉석밥과 같은 간편식부터 김부각, 약과 등 12종의 식품이 가득 담겼다.

나눔 꾸러미는 2천만 원 상당으로 (사)함께하는 사랑밭의 후원으로 마련됐다. 가정위탁아동 및 공동생활가정, 한부모가정 등 취약 가정에 전달될 예정이다.

진교훈 구청장은 “명절일수록 취약계층 아동이 느끼는 허전함과 소외감은 더욱 클 수 있다”며 “아이들에게 늘 함께한다는 의미와 따뜻한 마음이 잘 전달되길 바란다. 구에서도 세심하게 살피고 챙기겠다”고 말했다.