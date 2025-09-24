광양시, 세계중요농업유산 재첩 자원조성

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시는 24일 ‘섬진강 재첩잡이 손틀어업’의 유엔국제식량농업기구(FAO) 세계중요농업유산 등재를 기념해 재첩 방류행사를 가졌다.

이 행사는 세계적으로 인정받은 섬진강 재첩의 가치를 되새기고 재첩 자원의 체계적인 보전과 손틀어업 전통 계승과 생태 환경 개선을 위해 마련됐다.

행사에는 정인화 광양시장을 비롯해 광양시의회 의원, 전라남도 해양수산과학원 동부지부장, 진월·다압면 주민 등 30여 명이 참석했다.

이날 현장에서 전통어업 방식인 손틀어업 거랭이 작업 장면을 담은 홍보영상을 상영했으며, 재첩잡이 기구 전시와 함께 재첩 파스타 등 다양한 요리를 선보여 전통과 현대가 공존하는 지역 먹거리의 새로운 가능성을 제시했다.

광양시는 2008년부터 약 100톤(t)의 재첩을 섬진강에 이식·살포하며 서식지 확대를 위한 자원조성 사업을 꾸준히 추진해 왔다.

특히, 오는 10월에는 국내 어업분야 최초로 유엔 국제식량농업기구(FAO)로부터 ‘섬진강 재첩잡이 손틀어업’의 세계중요농업유산 인증서를 받을 예정이다.

정인화 시장은 “섬진강 재첩은 우리 지역의 보물이자 역사와 문화를 이어온 자산으로, 이번 방류를 통해 전통 계승과 생태 기반을 더욱 강화했다”고 말했다.