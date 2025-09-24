[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 24일 구청 주차장에서 ‘2025 추석맞이 직거래장터’를 개최했다.

전국 40여 지자체와 80여 농가가 참여한 가운데 60여 개 부스에서 한우·사과 등 명절 성수품 판매했다.

이와 함께 개청 50주년 기념관, 친선도시 홍보관, 주민 이벤트, 먹거리 장터 등을 마련했다.