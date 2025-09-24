이동자수 6~7월 증가하다가 감소 전환

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난달 주택거래가 쪼그라들면서 거주지를 옮긴 인구도 49년 만에 가장 적었던 것으로 나타났다.

24일 통계청이 발표한 ‘8월 국내인구이동통계’에 따르면 지난달 이동자 수는 1년 전보다 3.5% 줄어든 49만3000명으로 집계됐다.

같은 달 기준으로 1976년(47만1000명) 이후 가장 적은 수치로, 이동자 수는 지난 6~7월 두 달 연속 늘다가 석 달 만에 감소세를 보였다. 지난 7월 주택매매량과 아파트 준공실적이 모두 줄어들면서 이동자수도 감소한 것으로 통계청은 분석했다.

이동자 수는 고령화와 인구 감소 등으로 장기적으로는 줄어드는 추세지만, 주택 거래량과 입주 예정 아파트 물량 등에 따라 단기적으로 변동을 보인다.

인구 100명 당 이동자 수를 뜻하는 인구이동률은 11.4%로 0.4%포인트(p) 하락해 관련 통계가 집계되기 시작한 2000년 이후 같은 달 기준으로 가장 낮았다.

총이동자 중 시도 내 이동자는 63.9%, 시도 간 이동자는 36.1%를 차지했다.시도별로는 경기(3979명), 인천(1941명), 대전(959명) 등 5개 시도는 전입보다 전출이 많은 ‘순유입’을 기록했고, 서울(-1815명), 경북(-1527명), 경남(-1154명) 등 12곳은 순유출을 나타냈다.