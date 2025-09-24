-산림경영대행, DMZ일원 산림생태복원 등 협력으로 온실가스 감축 등 기여

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)과 국방부(장관 안규백)는 산림을 통한 탄소중립 사회 실현을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

산림청은 국방부와 지난 2009년부터 소속기관 차원의 협약을 맺고 산림경영대행 등 다양한 산림 협력 사업을 추진해 왔으며, 최근 산림의 평균 연령 증가 등으로 온실가스 흡수량이 지속적으로 감소하는 상황에서 산림탄소흡수원 증진의 필요성에 대해 공감하고 업무협약을 통해 협력을 확대키로 했다.

주요 내용으로는 ▷산림경영 기술 부족과 비용 등의 사유로 관리에 어려움을 겪고 있는 국방부 소관 국유림을 대상으로 산림경영 활성화 ▷한반도 핵심 생태축인 DMZ일원 훼손 산림 복원으로 산림생태계 건강성 회복 및 생물다양성 유지·증진 ▷탄소저장고인 국산 목재 이용 활성화 ▷산림병해충 예방·방제 등이다.

김신애 국방부 군사시설기획관(직무대리)은 “이번 협약은 산림의 탄소흡수 능력 증진을 통해 국가 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 좋은 계기다”며 “앞으로도 산림청과 긴밀히 협력해 산림경영대행 등 협력 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다”고 말했다.

박은식 산림청 산림산업정책국장은 “군부대 내 산림을 젊고 건강한 숲으로 조성함으로써 국가 온실가스 감축목표에 기여할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 산림탄소흡수원 강화를 위한 협력 사업이 더욱 확대되길 바란다”고 밝혔다.