[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 위성락 대통령 국가안보실장이 23일(현지시간) 한미 관세협상과 관련해 “아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 타결이 됐으면 좋겠다”면서 ”그전에라도 접점을 찾으면 타결이 가능하다“고 말했다.

위 실장은 이날 미국 뉴욕에 마련된 프레스센터에서 기자간담회를 갖고 관세협상의 구체적인 내용들이 타결되는 시점을 묻는 질문에 “가급적 빨리 타결하는 것이 좋다”며 이같이 답했다.

그는 “우리 정부가 무리한 주장을 하는 게 아니다. 합리적 입장을 취하고 있다”며 “물론 지금은 양측이 세부사항과 관련해 이견이 많이 있지만, 개인적으로는 접점을 찾을 수 있을 것이라 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 한국이 미국에 요청한 것으로 알려진 통화 스와프 관련해서는 “여러 채널의 소통을 통해 관세협상에 대한 우리 입장을 전달하는 중이며, 이 과정에서 한미 재무라인도 가동될 수 있다”며 관련 논의가 활발하게 이뤄질 가능성도 있음을 시사했다.

아울러 위 실장은 전날 이 대통령이 미국 상·하원 의원들을 만난 자리에서 관세협상과 관련한 대화가 오고갔다는 사실을 밝히며 “우리의 입장을 소개했다. 어떤 점에서 우리 정부의 애로사항이 있는지 등을 전달했다”고 했다.

그러면서 “관세 협상에 대한 미국 조야의 폭넓은 지지를 확보하기 위한 조치”라고 덧붙였다.

이날 이 대통령은 유엔총회장에서 트럼프와 마주치지 않은 것으로 알려졌다. 이 대통령이 우연히 트럼프를 만나게 되면 오랜기간 교착상태인 관세협상과 관련한 대화가 오갈지에 대해 이목이 쏠리는 상황이었다.