李대통령 ‘헤럴드 기업포럼’ 축하 메시지 대한민국은 지금 복합적인 도전에 직면 그러나 준비된 자에게 위기는 곧 기회 지속가능 내일 모색 ‘생산적 논의’ 기대

‘헤럴드 기업포럼 2025’를 진심으로 축하드립니다.

우리 산업의 미래를 위해 뜻깊은 자리를 마련해주신 정원주 헤럴드 회장님, 최진영 헤럴드 대표이사님을 비롯한 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다.

대한민국은 지금 복합적인 도전에 직면해 있습니다. 글로벌 공급망의 급격한 변화, 기후위기에 따른 에너지 전환, 각국의 기술 패권 경쟁의 파고를 넘어서야 하고, 저성장의 장기화와 지정학적 리스크도 헤쳐나가야 합니다.

위기의 순간임은 분명합니다. 그러나 준비된 자에게 위기는 곧 기회입니다. 반발짝 뒤처지면 고단한 추격자가 되지만, 반발짝만 앞서면 무한한 기회를 누리며 세계를 선도할 수 있습니다.

이런 중요한 시점에 ‘리부트 코리아, 투게더 앤 투모로우’를 주제로 헤럴드 기업포럼이 열리게 되어 뜻깊게 생각합니다. 오늘 이 자리가 지속 가능한 내일을 위한 해법을 함께 모색하는 생산적인 논의의 장이 되길 기대합니다.

정부는 기업과 ‘원팀’이 되어 대한민국의 미래를 열겠습니다. 기술 혁신과 산업 생태계 육성을 지원하여 국가 경쟁력을 높이고, 국민 모두가 체감할 수 있는 성장을 이루겠습니다.

다시 한번 ‘헤럴드 기업포럼 2025’를 축하드립니다. 참여하신 모든 분의 건강과 건승을 기원합니다. 고맙습니다.

2025년 9월 24일 대한민국 대통령 이재명