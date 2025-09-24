“사법부 수장 갈아 치우겠단 태도…민주주의 기본 질서 무너뜨려”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 개혁신당은 24일 조희대 대법원장에 대한 압박을 이어 가고 있는 더불어민주당을 향해 “이런 정치가 계속된다면, 국민은 반드시 이재명 대통령을 갈아 치울 것”이라고 경고했다.

이동훈 개혁신당 수석대변인은 이날 논평에서 “권력의 편의와 필요에 따라 사법부 수장을 갈아 치우겠다는 태도는 민주주의 기본 질서를 무너뜨리는 폭거”라며 이같이 밝혔다.

앞서 정청래 민주당 대표는 이날 페이스북에 “우리 국민은 이승만 대통령도 쫓아냈고, 박정희 유신 독재와 싸웠고, ‘광주 학살’ 전두환·노태우도 감옥에 보냈다. ‘부정 비리’ 이명박도 감옥에 보냈고 ‘국정 농단’ 박근혜, ‘내란 사태’ 윤석열도 탄핵했다”며 “대통령도 갈아 치우는 마당에 대법원장이 뭐라고?”라고 적었다.

이에 이 대변인은 “국민의 심판은 어디까지나 헌법과 법치의 테두리 안에서였다”며 “국민의 주권 행위였지, 정당이 제멋대로 권력을 휘두른 결과가 아니었다”라고 지적했다.

이어 “지금 민주당은 확인도 되지 않은 ‘회동설’을 빌미로 대법원장을 흔들며 초유의 청문회를 강행하려 한다”며 “이것이야말로 ‘선출 권력’을 내세운 독선이며, 권력의 오만이다. 자유민주주의 대한민국의 근간을 뒤흔드는 위험한 도발”이라고 비판했다.

그러면서 “민주당식의 ‘갈아 치우기 정치’는 결국 자기 당 대통령인 이재명까지 집어삼킬 자가당착의 길”이라고 강조했다.