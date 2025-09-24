1970년대 한국사회는 개발독재시대 억압의 무게를 견뎌내고 있었다. 1972년 10월 유신으로 이론(異論)과 다양성을 허용하지 않는 ‘민주주의의 암흑기’가 이어졌다. 문화에 대한 규제와 금지도 강했던 시절이었다.

그랬던 70년대 한국영화는 호스티스 영화의 전성시대였다. ‘별들의 고향’(이장호, 1974) ‘영자의 전성시대’(김호선, 1975), ‘O양의 아파트’(변장호, 1978) ‘꽃순이를 아시나요’(정인엽, 1978), ‘나는 77번 아가씨’(박호태, 1978), ‘26×365=0’(노세한, 1979) 등이 대표적인 호스티스 멜로영화다. 이런 영화들의 여주인공은 안인숙, 정윤희, 장미희, 염복순, 김자옥, 유지인 등 당대를 풍미한 정상급 여배우들이다.

1970년대 호스티스 멜로물의 한계

여주인공이 유흥업소 종사자로 설정돼 서사를 전개하는 호스티스 멜로물은 한마디로 여성의 수난사다. 경제개발 5개년 계획으로 착착 진행되던 산업화에 따른 도시 이주 경험과 여전히 남아있는 가부장제가 섞여있는 콘텐츠였다.

여주인공이 남자를 만나도, 쾌락이라거나 여성주체적인 성(性)과는 거리가 멀다 보니 관능적이지도 않았고, 여성은 성적 대상화에 지나지 않았다. 다만, 여주인공이 몸을 팔기도 하는 술집에 나오는 이유를 “가족, 동생들을 먹여살리기 위해서”라고 말해 떳떳하지 못함을 불가피함으로 바꾸는 서사구조를 내세우는 호스티스 멜로물이 많았다.

그렇다 보니 호스티스 영화는 70년대 후반 들면서 장르화를 강화해갔음에도, 도식적인 구도에서의 양산은 점점 지루해질 수밖에 없는 운명을 지니고 있었다. ‘야한 영화’라고 해놓고 ‘하나도 야하지 않는 영화’였다는 점도 호스티스 영화의 쇄락을 부채질했다.

70년대 제작된 서양 성애영화, 불법비디오를 통한 인기

이즈음 서양 성애영화(에로영화)가 대중의 눈에 들어오기 시작했다. 1974년 제작된 프랑스 성인영화 ‘엠마뉴엘’(1974 쥐스트 재킨 감독)과 이탈리아 로맨스영화 ‘파리에서 마지막 탱고’(1972 베르나르도 베르톨루치 감독) 등이다. 둘 다 70년대에 제작됐지만 너무 수위가 높아 심의를 통과하지 못해 여기저기 잘린 채 1990년대 와서야 국내 영화관에 올릴 수 있었다.

‘엠마뉴엘’은 전 세계에서 3억5000만명 이상의 관객을 끌어모았으며, 1994년 8월, 스카라극장에서 개봉해 국내흥행에서도 크게 성공한 ‘엠마뉴엘’의 극장간판이 지금도 기억에 남아있다.

70년대 청년기를 보낸 한국의 남성들은 어둠의 경로인 불법비디오를 통해 ‘엠마뉴엘’을 본 사람들이 적지 않을 것이다. 무삭제판은 거의 포르노다. 미국에서도 X등급(17세 미만 관람불가) 판정을 받았을 정도였다. 당시 국내 신문기사는 “외설이냐, 예술이냐”는 식으로 자극적인 제목을 달았다. 그런데도 ‘엠마뉴엘’은 관객 동원에 성공하며 ‘비주류 외설물’로 전락하지 않았다. 당시 여주인공인 실비아 크리스텔은 ‘에로티시즘의 여왕’으로 남성들에게 큰 인기를 끌었다.

여기에는 선명하며 청순한 얼굴을 한 여성이 그렇게 과감하게 벗을 수 있다는 ‘기대배반성’이 크게 작용했다. ‘엠마뉴엘’은 1950년대 늙은 외교관과 함께 사는 젊은 부인 실비아 크리스텔이 동양인 태국의 수도 방콕에서 성적인 일탈을 다루고 있는데, 실비아 크리스탈은 스스로 욕망의 주체가 되어 ‘섹스’에 열중하며 ‘성’을 즐긴다. 진정한 에로티시즘이 뭔지 조금은 알 것 같았다. 레즈비언과 프리섹스 등 당시로서는 파격적인 장면도 논란과 함께 화제가 됐다.

국내 남성들에게도 팬덤이 형성된 실비아 크리스탈은 이후에도 ‘엠마뉴엘2’(1975), ‘보디 게임’(1976), ‘파리 매춘’(1976), ‘엠마뉴엘3-굿바이 엠마뉴엘’(1977), ‘개인 교수’(1981), ‘차타레 부인의 사랑’(1981), ‘마타 하리’(1985) 등에 출연하며 관능미를 과시했다. 1985년 ‘마타하리’ 개봉 때에는 프로모션차 한국을 방문해 뉴스의 초점이 되기도 했다.

1980년대 성애영화의 기폭제인 ‘애마부인’

1980년 접어들면서 호스티스 영화는 사라지고 그 자리를 ‘에로영화’가 대체하고 있었다. 하지만 한국 호스티스 영화와 ‘엠마뉴엘’ 등 서양의 성애영화는 80년대 에로영화 탄생의 좋은 토양이 됐다. 그 시작이 1982년 나온 에로영화인 ‘애마부인’이라 할 수 있다. 당시 쏟아져 나온 에로영화들은 청소년들에게는 학교에서는 아무도 가르쳐주지 않았던 ‘성’에 대한 이미지, 지식, 상상력의 보고이기도 했다.

영화도 시대적 상황에 가장 큰 영향을 받기 마련이다. 1980년대는 5.18 광주민주화운동(1980)을 짓밟고 권력을 장악한 전두환 신군부 정권이 스크린(screen)·스포츠(sport)·섹스(sex)등 소위 ‘3S’ 정책을 펴던 시기다. 정치적 혼란에 대한 관심을 딴 곳으로 돌리게 하려는 우민화전략이다. 3S 정책은 만주에 주둔한 관동군 근무 경력이 있는 일본의 군인출신이자 이토추 상사 회장을 역임한 기업가인 세지마 류조가 “2차세계대전 직후 일본도 사용했다”면서 이병철 삼성 창업자를 통해 알게된 전두환과 노태우 등 한국 신군부에 3S 활용을 권유한 것으로 알려졌다.

영화계에서도 1980년 12월 1일 시작된 컬러TV 보급으로 위기감을 느끼고 있었다. 뭔가 화끈한 돌파구가 필요했다. ‘애마부인’ 등 에로영화는 무려 스크린과 섹스를 합쳐놓은 ‘2S’였다.

1982년은 1월에 통금해제가 되면서 82년 2월 6일 서울극장에서 개봉한 ‘애마부인’은 심야에 애인과 함께 보는 영화가 됐다.

필자는 대학 4학년때인 1982년 서울극장에서 줄을 서 표를 산 적이 있는데, 혹시 아는 사람을 만날까봐 노심초사했던 기억이 있다. 그만큼 이런 영화를 보는 게 자연스럽지 않았다.

풍만한 가슴을 지닌 여배우 안소영이 나체로 말을 탄다는 정도의 사전정보가 있었으니, 극장에서 아는 사람을 만나면 더욱 민망할 것 같았다.

‘애마부인’은 과거, 현재, 미래를 애마의 세 남자로 설정하고 공간활용도 미학적으로 잘 살리는 등 이야기와 영상이 잘 결합됐다는 평가를 받았지만 예상 외로 노출이 별로 없었다. 검열에서 많은 곳을 삭제당한 듯했다.

그럼에도 서울극장에서 4달동안 무려 32만여 관객을 끌어들여 흥행대박을 터뜨렸다. ‘애마부인’은 10편이 넘는 속편과 ‘젖소부인 바람났네’ 등 수많은 아류작들을 양산시켰다.

‘애마부인’은 제목 발음부터 ‘엠마뉴엘 부인’이 연상될 정도로 ‘엠마뉴엘’의 영향을 많이 받았다. 여성의 성적 주체성을 강조하는 메시지도 있었지만, ‘애마부인’의 여주인공들은 대다수가 외국에 나가서 살아야했다. 1대 애마인 안소영도 미국에 오래 나가있다 한국으로 돌아와 가끔 방송에 출연하고 있다.

‘애마부인’은 여성의 성욕을 다뤄 수동적인 존재가 아닌 주체성을 보여주었다. 불륜을 겪고 결국 남편에게 돌아온다고 해 보수적이라는 평가를 내리기도 하지만, 요즘 방송되고 있는 JTBC 뉴트로 청춘 멜로 주말드라마 ‘백번의 추억’에서 그 의미를 유추해볼 수 있다.

1980년대 100번 청아운수 버스 안내양인 영례(김다미)와 종희(신예은)의 빛나는 우정과 첫사랑을 그리는 ‘백번의 추억’에서 두 여주인공은 ‘애마부인’을 보고, 종희가 동료들에게 안소영의 대사인 “(대사가 일단 죽여) 내가 굴욕감을 무릅쓰고 당신에게 잠자리를 요구할 때마다 당신은 냉정하게 날 거절했어요. 나도 사람이에요. 당신과 똑같이 하겠어요”라고 말한다. 이를 듣고있던 동료 안내양인 정분(박예니)은 “애마는 진짜 신여성이여”라고 맞장구친다.

‘애마부인’의 현대적 해석인 넷플릭스 ‘애마’의 메시지

넷플릭스 6부작 오리지널 ‘애마’는 ‘애마부인’의 새롭게 해석된 2025년도 버전의 콘텐츠다. 1980년대 한국을 강타한 에로영화의 탄생 과정 속, 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 용감하게 맞짱 뜨는 톱스타 ‘정희란’(이하늬)과 신인 배우 ‘신주애’(방효린)의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다.

이해영 감독은 “1980년대초에는 성애영화를 활발하게 제작하고 권장하기까지 했지만, 모순적이게도 표현의 자유가 없이 가위질을 당했다. 이 아이러니를 지금 입장에서 해석하면 새로운 메시지로 풀어낼 수 있을 것 같았다”고 리메이크 의도를 밝힌 바 있다.

이 감독은 “80년대를 다뤘는데도 놀랍게도 지금과 닮아있다. 시나리오를 쓸 때도 그 점을 느꼈다. 지금까지 답습된 병폐, 즉 사회적인 폭력성 속에는 영화 제작자인 구중호(진선규) 같은 ‘장사만 되면 다 용서가 된다’는 부류가 여전히 있다. 나는 현장에서 과정속에 있는 사람으로, 이것도 자각하며 고쳐가고 싶은 입장”이라고 밝혔다.

‘애마’는 톱스타 ‘정희란’ 역의 이하늬와 신인 배우 ‘신주애’ 역의 방효린 등 두 여배우의 연기가 좋다.

특히 이하늬는 후시녹음된 과장된 연기톤의 목소리가 잘 어울린다. 신성영화사와 전속계약에 묶여있던 정희란(이하늬)은 국제영화제에서 상을 받고 귀국하지만, “이제 지긋지긋한 에로물은 그만 찍고 싶다”며 노출연기 졸업을 선언한다. 그러자 신성영화사 구중호(진선규) 사장은 신인감독 곽인우(조현철)의 시나리오인 ‘애마’의 여주인공에 오디션을 통해 신인배우 신주애(방효린)를 캐스팅한후, 정희란에게는 조연인 에리카 역을 맡긴다.

‘애마’ 제작과정에서 문공부는 외설, 문란, 퇴폐라면서 34곳이나 수정지시를 내리고, 권력자들의 비밀연회에는 여가수, 여배우들을 참가시키는 부조리도 담겨있다. 연회장에 간 한 여배우는 의문의 죽음으로 발견됐고, 희란과 주애도 비밀연회의 제물이었다. 정희란은 이런 내용을 담은, 구중호가 가지고 있던 비밀장부의 충격적 실체를 폭로한다.

신주애가 인터뷰를 안해줬다고 “단지 연기라고만 볼 수 없었던 오르가즘 표현이 특히 인상적이었다”면서 “뜨거운 신예 여배우 S양의 낯뜨거운 과거사 전격 공개. 아침엔 부엌, 저녁엔 나이트”라고 못된 기사를 쓰는 기자도 있다.

정희란과 신주애 등 두 여배우는 이런 억압과 폭력을 견뎌내고 살아남는다. 이하늬는 “1980년대 충무로 배우와 제작사의 관계속에서 고군분투하며 쟁취해나가는 이야기”라면서 “단호하게 당하고만 있지 않겠다. 쌍년이 되겠다는 대사가 공감이 되더라”고 했다.

신주애도 극중에서 “세상은 여전히 엿같고, 그래서 난 앞으로 더 어마어마한 쌍년할거야”라고 말했다.

2025년도 ‘애마’는 1982년 ‘애마부인’과 달리, 자유를 향해 해방의 마지막 질주를 감행하는 영화 ‘델마와 루이스’(1993)처럼 여성연대로 마무리된다. 시기, 질투 관계로 표현되기 쉬운 두 여성이 서로 협력하고 도와준다는 결말은 나름 의미있는 해석의 서사다.