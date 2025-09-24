[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청 오는 2027년까지 연장 임무를 수행 중인 달 궤도선 다누리가 저궤도 임무를 마치고, 별도의 연료 소모 없이 궤도를 유지할 수 있는 동결궤도에 진입했다고 24일 밝혔다.

2022년 8월 5일 발사된 다누리는 지난 2월 19일, 임무 운영 고도인 100km에서 60km로 낮추어 약 7개월간 저궤도 임무를 수행했으며, 24일 동결궤도로 전환하여 임무를 계속한다.

동결궤도는 달의 중력 분포 특성상 별도의 궤도 조정을 위한 연료 소비 없이 자연적으로 유지되는 타원형 궤도로, 다누리의 경우 낮은 고도 60km, 높은 고도 200km의 동결궤도에 투입할 계획이다.

동결궤도 조건의 임무운영 기간에는 타원 궤도 특성을 활용하여, 달 표면 영상의 해상도와 선명도 향상, 달 남·북극 영구음역지역에 대한 음영 조건 변화 관측, 그리고 다양한 고도에서의 자기장 관측 등 추가 과학 관측을 수행할 예정이다

다누리는 설계 수명을 초과하여 운영 중인 탓에 배터리 및 태양전지의 성능이 떨어져 있어 임무운영에 주의가 필요하다. 특히 지난 3월 14일과 9월 7일 두 차례 개기월식 기간 중 전력부족에 대비하여 다누리는 사전에 배터리 충전을 최대로하고 전력 소비량을 최소화하는 등의 조치를 통해 정상 운영될 수 있도록 했다. 동결궤도 임무가 끝나는 2027년 이후에는 폐기 기동을 통해 착륙선 임무에 필요한 착륙 데이터를 확보한 후, 달 표면에 충돌하여 임무를 최종 종료할 계획이다.

강경인 우주항공청 우주과학탐사부문장은 “다누리는 저궤도 연장 임무를 통해 고해상도 영상 획득 등 추가 과학적 성과를 얻었으며, 향후 타원인 동결궤도에서의 장기간 관측을 통해 다양한 달 궤도에서의 관측 데이터 획득 등 달 과학 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.