- 배경훈 과기정통부 장관, IBM과 양자과학기술 산업 육성 Mou 체결

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과 미국이 인공지능(AI)·양자기술 연구개발(R&D) 협력을 강화한다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 지난 22~23일(현지시간) 미국 뉴욕을 방문해 한·미 간 산학연 양자기술 협력방안을 본격적으로 논의했다.

22일 배 장관은 뉴욕 IBM 왓슨 연구소를 방문해 IBM과 양자과학기술 산업 육성을 위한 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 MOU에는 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 4대 과기원이 공동 참여했다.

주요 협력 내용은 ▷양자인프라 구축 및 서비스 제공 ▷연구개발 및 산업 활용 ▷전문인력 양성 및 역량 강화 등 3대 분야다. 이를 통해 양자컴퓨터 인프라 구축과 R&D 센터를 설립하여 산업별 응용 가능성을 발굴하고, Qiskit 기반 양자 전문인력 양성을 추진할 예정이다.

이어 23일 배 장관은 미국 에너지부 브룩헤이븐 국립연구소(BNL)를 방문하여 현재 논의 중인 기초 대형인프라(EIC) 협력 관련 시설을 시찰하고 이를 기반으로 AI, 양자 등 첨단기술 분야로 협력을 확장하는 방안을 논의했다. BNL은 7명의 노벨상 수상자를 배출하고, 핵물리와 소재과학 분야의 대형 연구시설을 보유하고 있으며, 에너지부에서 지원하는 5개의 양자정보과학센터 중 하나를 운영하고 있다.

BNL의 핵심 연구진은 AI·양자 기술을 활용한 연구혁신 사례를 공유하고, 배 장관과 함께 양자, 가속기 등 관련 연구시설을 둘러보았다. 이어 배 장관은 한국의 정부출연연구소를 소개하며 양국의 국립연구소 간 협력 중요성에 대해 공감대를 형성하고 협력 확대 방안을 논의했다.

양측은 EIC 프로젝트를 시작으로 신흥 AI·양자 기술을 다양한 기초연구 분야에 적용하여 협력 확대를 모색했다. 또 정부 간 협력 기반을 공고히 하기 위해 美 에너지부와 과학기술 협력에 관한 이행약정(IA, Implementing Arrangement)와 정부 간 협력의향서(SOI, Statement of Intent) 체결을 논의 중이다.

배경훈 장관은 “양자과학기술은 AI, 신약개발, 금융, 보안 등 모든 산업에서 새로운 패러다임 혁신을 초래할 것”이라며 “양자과학기술분야 최일선에 있는 미국과의 협력이 중요한 상황으로 이번 방미에서 IBM과 국내 산학연 간 인재, 기술, 인프라에서 상호보완적인 협력관계를 구축하는 성과가 있었다”고 밝혔다.