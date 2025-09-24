롯데 뉴욕팰리스 ‘리셉션’ 참석 주제는 ‘함께 조성해 나가는 미래’

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 김혜경 여사가 23일(현지 시간) 유엔 총회 참석국 정상 배우자를 대상으로 주최된 리셉션에 참석해 친교의 시간을 가졌다. 김 여사는 행사에 참석한 외국 정상 배우자들에게 내달 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 초청하기도 했다.

리셉션은 도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 트럼프 여사 주최로 미국 뉴욕의 롯데 뉴욕팰리스 호텔에서 열렸다.

리셉션은 ‘함께 조성해 나가는 미래(Fostering the Future Together)’를 주제로 열렸다. ‘기술 혁신이 가능한 안전한 환경을 조성해 우리 아이들의 소박한 꿈과 취미가 미래 사회의 놀라운 가능성으로 성장할 수 있다’는 멜라니아 여상의 연설로 시작됐다.

김 여사는 미 영부인의 연설 이후 조우한 베트남, 호주, 캐나다, 파푸아뉴기니, 튀르키예, 리투아니아, 슬로베니아 등 각국 정상 배우자들과 반갑게 인사를 나누며 친교의 시간을 가졌다.

여러 정상 배우자들은 한류 문화 열풍에 많은 관심을 보였고 김혜경 여사는 지속적인 문화 교류로 이어지기를 희망한다고 화답했다.

특히 APEC 회원국 정상 배우자들에게 우리나라가 주최하는 APEC 정상회의를 계기로 대한민국에서 재회하기를 기대한다고 전했다.