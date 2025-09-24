할인 기획전·수도권 직거래장터·온누리상품권 환급행사

안전한 수산물 거래 위한 원산지 표시 합동 지도·단속

[헤럴드경제(전남)=김경민기자]전남도는 추석 명절을 맞아 경기침체로 위축된 국민의 소비심리 회복을 위해 수산물 할인 기획전, 수도권 직거래 장터 운영, 온누리상품권 환급행사를 추진한다고 밝혔다.

전남도는 가격하락으로 힘든 전복양식 어가에 힘을 보태고자 11억 원을 지원, 온·오프라인 수산물 할인 기획전에 나선다. 소비자들은 이마트, GS 더프레쉬, 남도장터 쇼핑몰(20% 할인쿠폰 지급) 등에서 시중보다 저렴한 가격에 전남 지역 대표 수산물을 만나볼 수 있다.

수도권에서는 전남 수산물 직거래 장터를 운영, 추석 명절 건강한 선물과 가족 밥상 차림을 공략할 계획이다. 24~26일 서울시청 앞 광장에서 ‘서울 서로장터’, 26~28일 서울 노원구 등나무근린공원 등에서 ‘전남 수산물 직거래장터 큰잔치’가 열리며, 완도전복·영광굴비·곱창김 등 산지에서 직접 조달한 고품질의 전남 수산물을 중간 유통 마진 없이 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

전통시장에서 국내산 수산물 구매 시 구매 금액의 최대 30%를 1인당 최대 2만 원까지 온누리상품권으로 환급해주는 ‘전통시장 온누리상품권 환급행사’는 10월 1일부터 5일간 전남 13개 시장에서 진행된다. 특별재난지역의 2개 전통시장(신안, 함평)에서는 오는 26일부터 30일까지 환급행사를 추가 진행한다.

*구매금액 3.4만 원~6.7만 원 → 1만 원 환급 / 6.7만 원 이상 → 2만 원 환급

또한 24일부터 10월 2일까지 명태, 참조기, 고등어, 오징어, 갈치, 멸치 등 추석 명절의 주요 성수품과 참돔, 낙지 등 위반 우려가 큰 수산물을 대상으로 전남도, 시군, 국립수산물품질관리원 등이 수산물 원산지 표시 합동 지도·단속을 추진해 안전하고 건강한 우리 수산물 공정거래를 유도할 예정이다.

손영곤 전남도 수산유통가공과장은 “맛과 건강이 뛰어난 우리 수산물로 명절 밥상을 차려 국민과 모두가 넉넉하고 풍성한 추석을 맞이하시길 바란다”며 “공정거래의 기본이 되는 원산지 표시 제도를 점검해 유통질서를 확립하겠다”고 말했다.