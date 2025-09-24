박성훈 “개딸 눈치 보기·지선 출마용 정치쇼” “독재적 발상” “李대통령에 도움 안 돼”

[헤럴드경제=김진 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 24일 조희대 대법원장에 대한 국회 청문회 논란과 관련해 “대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑인가”라고 한 가운데, 국민의힘에서 일제히 비판이 쏟아졌다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 이번 청문회를 “민주당 지도부도 패싱당한 개딸 눈치 보기, 지방선거 출마용 정치쇼”라고 비판하며 정 대표의 발언을 문제삼았다. 박 수석대변인은 “민주당은 제동을 걸어야 할 지도부도, 합리적 사고를 가진 의원도 보이지 않는다”며 “(정 대표는) 한술 더 뜨는 발언으로 대법원장 탄핵을 예고하고 사퇴를 압박하고 있다”고 했다.

박 수석대변인은 “판결이 마음에 안 든다고 청문회로 망신 주고, 법을 고쳐 수사망을 씌우고, 끝내 탄핵까지 예고하는 것은 헌정 파괴이자 입법 쿠데타”라며 “근거도 없는 의혹을 제기해놓고, 아니면 말고 식으로 당사자에게 입증 책임을 떠넘기는 것이 과연 민주주의 국가의 논리인가”라고 했다.

이어 “민주당의 광기 어린 폭주를 종용하는 개딸들 외에 도대체 어떤 국민이 이런 권력을 민주당에 위임했는가”라며 “정권 보위를 위해 헌법까지 무너뜨리는 민주당의 폭주는 반드시 국민의 심판을 받을 것”이라고 했다.

지도부를 비롯한 의원들도 비판에 가세했다. 박수영 국민의힘 정책위 수석부의장은 자신의 페이스북에서 “오만이 도를 넘었다”고 지적했다. 국회 국방위원장인 3선의 성일종 의원도 페이스북을 통해 “삼권분립은 헌법에 명시된 가치이고, 대법원장은 삼권분립의 상징”이라며 “정청래의 대표의 발언은 권력에 취한 오만”이라고 직격했다. 성 위원장은 “사법부까지 자기들 입맛에 맞는 사람으로 채우겠다는 생각은 독재국가에서나 볼 수 있는 발상”이라며 “여당 대표가 뭐라고”라고 꼬집었다.

국회 법제사법위원인 주진우 의원은 정 대표의 메시지가 이재명 대통령을 향한 메시지가 될 수 있다는 해석 등을 담은 ‘정청래의 속마음’이란 글을 올려 우회적인 비판을 내놨다.

친한동훈계로 분류되는 김종혁 전 최고위원도 “오만함이 하늘을 찌른다”며 “압도적 다수당이 됐고, 국민의힘은 헛발질 해 대고, 이젠 뭐든 본인 마음대로 할 수 있다고 착각하시나 보다”라고 했다. 김 전 최고위원은 “정청래 당대표 시대가 열린 뒤 대한민국 정치와 집권당의 품격이 모두 시궁창에 처박히는 듯한 느낌이 든다”며 “이래저래 대단한 정치를 하고 계신다. 그러는 게 이재명 대통령에게 도움이 될 것 같진 않다”고 했다.

한편 추미애 위원장을 비롯한 국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들은 오는 30일 ‘조희대 대법원장 대선 개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회’의 실시계획서와 관련 증인·참고인 출석 안건을 지난 22일 통과시켰다. 조 대법원장에 대한 여권 내 사퇴 압박과 사상 초유의 대법원장 청문회란 점에서 논란이 됐다.

이와 관련해 정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “헌법 유린, 삼권분립 사망의 장본인들인 이승만, 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜, 윤석열”이라며 “우리 국민들은 헌법 유린, 삼권분립 훼손, 부정 비리, 국정농단, 내란 사태 등 불의한 대통령들을 다 쫓아냈다”고 말했다. 이어 “대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑이냐”라며 “추미애 법사위원장을 비롯한 법사위원들께서는 열심히 해 주시기 바란다”고 했다.