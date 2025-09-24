- 대규모 주거단지 조성, 인프라 정비 속도 내며 인천 서부권 신흥 주거 중심지로 부상

- 경인고속도로 기준 위계 존재… 인하대역 역세권 일대가 최중심지로 평가돼

인천 원도심이 빠르게 변화하고 있다. 특히 미추홀구 용현동과 학익동 일대는 ‘용현학익지구’ 도시개발사업이 속도를 내면서 노후 주거지 이미지를 탈피하고 신흥 주거 중심지로 부상 중이다. 대규모 주거단지 조성과 함께 도로·공원·교육시설 등 기반 인프라 정비가 병행되면서 이 지역은 인천 서부권의 새로운 도심 속 주거벨트, 일명 ‘신흥주거타운’으로 자리 잡고 있다.

이처럼 전반적인 개발이 활발한 가운데, 용현학익지구는 입지에 따른 선호도 차이가 점차 뚜렷해지는 분위기다. 특히 경인고속도로 북측은 교통·교육·상업시설 등 생활 인프라가 집중돼 있어 실거주 수요가 높은 지역으로 평가받는다. 실제로 이 일대는 ‘SK스카이뷰’, ‘힐스테이트학익’ 등 브랜드 아파트들이 밀집해 있고, 생활 편의성과 교육환경이 잘 갖춰진 것이 특징이다.

그 중에서도 가장 주목받는 곳은 바로 수인분당선 인하대역 인근 역세권이다. 홈플러스, CGV, 인하대병원 등 주요 생활시설이 도보권에 있으며, 인하대 등 대학가와 인근 대규모 상권이 형성돼 있어 실거주 만족도가 높다.

이에 일대 단지들은 수요 유입이 계속되면서 활발한 거래가 이뤄지고 있다. 실제 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면, 이곳에 위치하고 있는 SK스카이뷰는 올해(9월 22일 기준) 155건의 매매거래가 이뤄진 것으로 조사돼 미추홀구에서는 가장 많은 거래량을 기록했다. 특히 이는 인천 전체에서도 송도국제신도시 3개 단지를 제외하고는 가장 많은 거래량(4위)을 차지한 것이 눈에 띈다.

한 업계 관계자는 “용현학익 지구는 도시개발을 통해 인프라가 빠르게 정비되고 있고, 특히 인하대역을 중심으로 한 북측은 시세나 수요 흐름에서 이미 지역의 중심축으로 자리잡았다”면서, “앞으로 인천발 KTX(예정, 송도역), GTX-B(청학역 계획) 등 추가 교통 호재가 더해지면 해당 지역의 미래 가치는 더욱 높아질 것”이라고 전망했다.

이런 상황 속 용현학익지구에서는 최중심 입지로 불리는 인하대역 주변에 새롭게 공급되는 대규모 브랜드 아파트가 있어 시장의 주목을 받고 있다. 바로 BS한양이 오는 10월 선보이는 ‘인하대역 수자인 로이센트’ 가 그 주인공이다.

인하대역 수자인 로이센트는 인천 미추홀구 용현동 일원, ‘용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업’을 통해 공급되며, 지하 2층~지상 최고 43층, 전용면적 84~101㎡, 총 6개동, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대) 규모의 대단지로 조성된다.

인하대역 수자인 로이센트는 수인분당선 인하대역이 도보 거리에 자리한 역세권 단지로 우수한 교통망을 갖췄다. 또 향후 인근에 위치한 송도역에는 인천발 KTX(2026년 예정)가 개통될 예정이고, 현재 추진 중인 GTX-B 청학역(계획)의 이용도 편리해 교통환경은 더욱 확대될 전망이다.

인하대역 수자인 로이센트는 인하대역 역세권 입지에 조성되는 만큼, 이미 완성된 생활인프라를 입주와 동시에 바로 누릴 수 있다는 차별점이 돋보인다. 실제 단지는 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 홈플러스, CGV 등을 도보로 이용할 수 있으며 도담공원과 다솜어린이공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 더불어 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초와 함께 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고를 모두 도보로 이용할 수 있는 우수한 교육환경까지 갖춰 실거주 만족도가 높을 전망이다.

서울과 인천, 김포 등 수도권 주요 지역에 랜드마크를 공급해 온 수자인의 브랜드 프리미엄도 기대를 모은다. 특히 인하대역 수자인 로이센트는 전국에 약 23만호를 공급한 BS한양의 주택 브랜드 수자인(SUJAIN)의 20주년 기념작으로, 그동안 서울과 인천 등 수도권 주요 지역에 랜드마크 단지를 공급해 온 BS한양의 노하우를 집약해 용현학익지구의 랜드마크로 공급한다는 계획이다.

주요 설계로는 최고 43층의 대단지 구성과 함께 랜드마크동 커튼월룩 적용을 통해 상징성을 강화했으며, 전 세대 선호도 높은 판상형 4Bay 구조(일반분양 기준) 등 특화설계를 적용해 상품성과 실거주 편의성을 높였다. 또 단지 내에는 다채로운 조경과 커뮤니티를 도입해 일상의 여유로움도 더할 계획이다.

분양관계자는 “이에 맞춰 펫네임도 프랑스어로 왕을 뜻하는 ‘ROI’와 중심을 뜻하는 ‘CENTER’를 결합한 ‘ROICENT(로이센트)’로 결정해 상징성을 더했다”며 “앞서 각 지역의 대장주로 공급된 청라국제도시 ‘청라 한양수자인 레이크블루’, 김포 ‘한강 수자인 오브센트’, 서울 ‘청량리역 한양수자인 그라시엘’ 등과 같이 인하대역 수자인 로이센트를 용현학익 최중심 랜드마크 단지로 공급하도록 할 것”이라고 전했다.

한편, 인하대역 수자인 로이센트는 오는 9월 30일(화) 인천 문학경기장 웨딩홀에서 대사업설명회를 진행할 예정이며, 참여신청은 홈페이지에서 예약신청을 받고 있다.

