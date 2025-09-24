프랑스 선급(BV), 암모니아 기반 수소연료전지 AIP 인증 말레이시아 MISC 참여 韓 파나시아, 빈센 핵심 장비 국산화

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성중공업이 프랑스 선급(BV)으로부터 ‘암모니아 기반 수소 연료전지 추진 원유운반선’의 기본설계 인증(Approval in Principle)을 받았다고 24일 밝혔다.

암모니아 기반 수소 연료전지는 크래킹(Cracking) 기술을 이용해 암모니아를 수소와 질소로 분리하고, 분리된 수소를 연료전지에 공급한 후 수소와 산소의 화학반응으로 전기를 생산하는 방식이다.

이번 인증은 11만5000톤급 원유운반선에 적용되었으며 저온에서 작동하는 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)를 탑재해 빠른 시동이 가능하며 내구성도 우수하다.

또한, 대용량 암모니아 크래킹 장비(5MWⅹ2)와 수소 연료전지 (2MWⅹ6)를 갑판과 엔진 룸에 분산 배치해 안전성을 높였고 소음과 진동을 최소화한 것이 특징이다.

삼성중공업은 수소 연료전지 선박에 국내 업체인 파나시아의 크래킹 장비, 빈센이 개발한 연료전지를 적용해 핵심 장비를 국산화했다.

특히, 말레이시아 국영 선사인 MISC와 프랑스 선급 BV가 선박 개발에 참여해 선박 운용 정보를 제공하고 향후 경제성 평가를 진행하게 됨으로써 기술 신뢰성을 확보함과 동시에 상용화에 적극 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

장해기 삼성중공업 기술개발본부장(부사장)은 “연료전지는 차세대 친환경 선박의 중요한 추진 장치”라며 “삼성중공업은 지속적인 연구개발을 통해 수소 모빌리티 기술과 제품 개발을 선도해 나갈 것”이라고 강조했다.

한편, 삼성중공업은 지난 9일 이탈리아 밀라노에서 개최된 ‘가스텍 2025’에서 ‘MSR 추진 LNG운반선’ ‘80K급 액화 수소 운반선’의 AIP 인증을 획득하는 등 친환경 제품 개발에 박차를 가하고 있다.