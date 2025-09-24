배민클럽-유튜브 프리미엄 제휴 상품 출시 첫 달 할인 프로모션·쿠폰 증정 이벤트 등 진행

[헤럴드경제=차민주 기자] 배달의민족(이하 배민)을 운영하는 우아한형제들은 배민클럽-유튜브 프리미엄 제휴 상품을 정식 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 제휴 상품은 구독 한 번으로 배민의 무제한 무료 배달과 광고 없이 콘텐츠를 시청할 수 있는 유튜브 프리미엄 서비스를 동시에 제공하는 서비스다. 해당 상품은 상시 프로모션이 적용돼 월 1만3990원(정가 1만5990원)에 이용할 수 있다. 유튜브 프리미엄을 단독 이용(1만4900원)할 때보다 저렴하다.

배민은 배민클럽 신규·재가입자를 대상으로 11월 30일까지 프로모션을 진행할 예정이다. 배민클럽 가입 이력이 없는 신규 가입자는 첫 달 8990원, 가입 이력이 있는 재가입자는 첫 달 9990원에 제휴 상품을 이용할 수 있다. 다만 재가입자는 해지 경과일 등에 따라 프로모션 대상에 해당하지 않을 수 있다고 배민은 설명했다.

아울러 신규 구독자에게는 선착순 쿠폰 증정 이벤트를 진행한다. 이날부터 30일까지 오전과 오후 하루 두 차례씩 제휴상품가입자 100명에게 1만원 쿠폰을 선착순 증정한다.

배민은 지난해 9월 배민클럽을 선보인 이후 지속해서 혜택과 제휴 범위를 넓혀가고 있다. 현재 상시 프로모션 가격으로 1990원(정가 3990원)의 구독료를 내면 알뜰배달 무제한 무료에 브랜드 할인, 배민B마트 등 장보기 쇼핑 할인, 제휴사 할인 등을 제공받을 수 있다.

또 지난 6월 온라인동영상서비스(OTT) 티빙과 결합상품을 출시했다. 지난 8월에는 신한카드와 제휴를 맺고 ‘밥친구 제휴카드’를 공개, 해당 카드로 결제 시 배민클럽 비용 전액을 페이백해 주는 혜택도 제공하고 있다.

이기호 우아한형제들 그로스부문장은 “배민과 글로벌 동영상 플랫폼 유튜브의 만남으로 큰 시너지 효과가 날 것으로 기대한다”며 “배달의민족은 고객 만족을 위해 배민클럽 제휴처와 혜택을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.