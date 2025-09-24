亞 최대 창업 엑스포서 기업가 정신 제시

[헤럴드경제=강승연 기자] 번개장터는 최재화(사진) 대표가 아시아 최대 창업 엑스포 ‘플라이 아시아(FLY ASIA) 2025’에 참가해 기업 비전과 성장 전략을 공유했다고 24일 전했다.

최재화 대표는 전날 플라이 아시아의 핵심 세션인 ‘스타트업 챌린지 강연’에 연사로 초청돼 ‘스타트업 기업과 정신과 혁신’을 주제로 강연에 나섰다.

최 대표는 기업 성장의 필수 조건으로 ‘Product Market Fit(PMF)’를 강조했다. “불과 몇 년전만해도 국내 리커머스 시장은 신뢰와 안전으로 설명하기 어려운 시장이었다”며 “번개장터가 리커머스 플랫폼 최초로 전면화한 안전결제와 글로벌 특허 등록을 기반으로 한 APT(진품 입증) 기술의 융합형 과학 검수 솔루션 ‘코어리틱스(Corelytics)’는 번개장터의 PMF였다”고 설명했다.

실제로 번개장터는 지난해 8월 안전결제 시스템을 전면 도입한 이후 사기 발생 건수를 92%이상 줄였으며, 융합형 과학검수 솔루션 코어리틱스로 정확도 99.9%의 정가품 판별 검수를 가능하게 만들었다.

최 대표는 또 “번개장터가 국경을 뛰어넘어 글로벌 테크 리커머스 플랫폼으로 진화하게 된 것도, 국경을 넘어 신뢰를 전이하고 스케일링한 기술이 만들어준 글로벌 레퍼런스로 가능했던 것”이라 설명했다.

그러면서 “어느 때 보다 변수가 많은 대외 환경이지만, 혁신 기술과 신뢰 자산만 있으면 국경을 넘고 신뢰를 수출하는 한국산 글로벌 플레이어가 얼마든지 나올 수 있는 때이기도 하다”라며 글로벌 불확실성을 뛰어넘는 본질적 성장 동력으로 기술과 신뢰를 강조했다.