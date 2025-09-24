[헤럴드경제=최원혁 기자] 최근 디즈니+ 드라마 ‘북극성’ 속 배우 전지현의 대사로 인해 한중 누리꾼들이 또 설전을 벌이고 있다.

문제가 된 극 중 대사는 “중국은 왜 전쟁을 선호할까요. 핵폭탄이 접경 지대에 떨어질 수도 있는데”이다.

이를 두고 현지에서는 “중국을 모욕했다”고 큰 반발이 터져 나왔고 전지현이 모델로 활동하는 화장품과 시계 등의 광고가 중단되는 등 논란이 일고 있다.

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 “물론 중국 누리꾼들이 드라마를 보고 드라마에 대한 각자의 의견을 표출하는 건 자유”라고 말했다.

하지만 서 교수는 “디즈니+는 넷플릭스와 마찬가지로 중국 내 서비스가 되지 않고 있기에 또 훔쳐봤다는 것이 들통나고 말았다”고 지적했다.

그러면서 “자신들은 남의 콘텐츠를 먼저 도둑질했으면서 어떠한 부끄러움도 없이 생트집만 잡고 있는 꼴”이라고 덧붙였다.

또 “중국 누리꾼들이 대사의 문제제기를 하고자 했다면 해당 대사를 내보낸 제작사나 디즈니+ 측에 항의하는 것이 맞다”고 강조했다.

아울러 “그야말로 한국 콘텐츠가 전 세계에서 주목을 받다보니 중국 누리꾼들이 큰 두려움을 갖는다”며 “물불 안 가리고 K콘텐츠 ‘흠집내기’에만 열을 올리고 있다”고 비판했다.