‘즐겨보장·골라보장·놀아보장’ 등 테마존에서 즐기는 다채로운 체험... 오는 10월 17일부터 11월 2일까지 경춘선 숲길서 매주 금토일, 총 9일간 개최 박상영 작가, 예술여행가 박소영, 김가람 PD, 여행 크리에이터 이소연, 예술인문학자 이동섭, 뮤지컬팀 어쏘티드까지 낭만보장을 빛낼 풍성한 무대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 올가을 시민들의 일상 속에 특별한 낭만을 불어넣는 ‘노원 몽:땅 야외도서관 : 낭만보장(場)’을 개최한다.

오는 10월 17일부터 11월 2일까지 매주 금토일, 총 9일간 경춘선 숲길 일대에서 열리는 이번 행사는 그 이름처럼 꿈(夢)을 담은 땅(場) 위에서 모두에게 낭만을 보장하겠다는 의미를 담았다.

행사장은 테마별로 꾸며진다. ‘즐겨보장’에서는 작가와의 만남과 공연이, ‘골라보장’에서는 플리마켓과 푸드트럭이 함께하는 북쉼터와 취식존 공간이, ‘놀아보장’에서는 어린이를 동반한 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램이 펼쳐진다.

그 외에도 행사장 곳곳에는 철길을 따라 가을 정취를 느끼며 불빛을 바라보는 불멍존 ‘읽어보길’, 숲길에서 돗자리를 펼치고 앉아 책을 읽는 북크닉존 ‘쉬어보길’ 등이 준비돼 있다.

무엇보다도 이번 행사의 하이라이트는 메인무대에서 각각 이어질 특별한 강연과 공연이다.

10월 18일 오후 3시 ‘대도시의 사랑법’으로 잘 알려진 박상영 작가는 에세이 ‘순도 100퍼센트의 휴식’을 중심으로 일상의 낭만을 찾는 법을 공유하며 강연과 사인회를 갖는다. 같은 날 오후 5시 30분에는 뮤지컬 팀 어쏘티드의 갈라 공연이 펼쳐진다. ‘케이팝데몬헌터스’를 비롯해 맘마미아, 알라딘, 겨울왕국의 OST가 울려 퍼질 예정이다.

10월 25일, 11월 1일 오후 3시에는 KBS ‘걸어서 세계 속으로’를 연출한 김가람 PD와 여행 유튜버 이소연이 길 위에서 만난 사람과 순간들을 나누며, 여행이 삶을 어떻게 바꾸는지 이야기한다.

10월 17일, 24일, 31일 오후 6시 예술여행기획자 박소영 작가는 26년간의 여행과 예술 경험을 풀어내며, 북맥과 함께하는 고품격 야간 강연을 이어간다.

10월 19일, 26일, 11월 2일 오후 3시에는 예술인문학자 이동섭이 샤갈, 반고흐, 르누아르의 작품을 클래식 연주와 함께 소개하는 ‘예술 콘서트’가 예정돼 있다.

또 행사 기간 중 노원구민 추천 도서 100권 전시, 365일 생일서가, 어린이를 위한 그림책 읽어주기와 큐레이션, 버스킹 공연, 주말 야외극장 등이 운영된다. 지역 서점과 기관이 참여하는 다양한 체험 부스, 노원수제맥주협동조합과 CGV 팝업스토어, 도서관 카페 매대까지 더해져 풍성한 즐길 거리와 먹거리를 제공할 예정이다.

오승록 노원구청장은 “몽:땅 야외도서관은 바쁜 일상에서 잠시 쉬어가며 책과 예술을 통해 삶을 재충전할 기회”라며 “가을 정취가 물드는 경춘선 숲길에서 책과 문화가 일상이 되는 경험을 함께하시길 바란다”고 말했다.