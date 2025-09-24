[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회 의원연구단체인 ‘경주 포스트 APEC 전략연구회’는 지난 22일 소회의실에서 ‘APEC 이후 경주의 지속가능한 발전 전략 수립 연구용역’ 착수보고회를 개최했다.

이 연구회는 대표인 정희택 의원을 비롯해 이락우ㆍ한순희ㆍ정성룡 의원으로 구성됐다.

이번 연구용역은 2025 APEC 정상회의의 성과를 경주의 미래 발전에 적극 반영할 수 있는 전략 마련에 중점을 두고 있다.

연구회는 동국대 WISE캠퍼스 산학협력단과 협력해 연구용역을 추진하며 자료수집 및 현장조사를 시작으로 전문가 세미나와 중간보고회를 거쳐 최종보고회에 이르기까지 정책 실행 전략과 단계별 추진 과제를 도출할 계획이다.

또 보고회에서는 연구 배경과 필요성, 연구 방법 및 추진 방향, APEC 성과를 통한 국제회의도시 위상 확립과 지역 발전 연계 필요성 등에 대해 발표가 이뤄졌다.

연구 결과는 보고서와 정책자료집으로 정리돼 향후 도시 발전 및 국제행사 대응 전략 수립에 활용될 예정이다.

정희택 대표의원은 “APEC 정상회의 개최에 따른 지역경제 활성화와 도시브랜드 가치 제고의 효과가 일회성에 그치지 않도록, 경주가 지속가능한 글로벌 도시로 도약하는 정책 및 전략의 마련이 필요하다”고 말했다.