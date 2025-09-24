[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔을 향해 ‘독설’을 퍼부었다. 자신이 7개의 전쟁을 종식시켰다는 점을 부각하는 한편, 유엔의 무능을 지적했다. 기후위기론에 대해선 ‘사기’라고 지적했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 “나는 7개의 전쟁을 종식시켰고, 이들 국가의 지도자들과 협상했지만, 유엔으로부터 협상 타결을 돕겠다는 전화 한 통 받지 못했다”고 토로했다.

트럼프 대통령은 자신이 집권 2기 들어 전 세계에서 7개의 분쟁 종식을 중재한 점을 부각하며 “유엔이 해야 할 일을 내가 해야 했다는 게 안타깝다(too bad)”고 말했다.

그는 “슬프게도 모든 사례에서 유엔은 어떤 도움도 주려 하지 않았다”고 덧붙였다.

또한 “유엔의 목적은 무엇인가”라고 되묻는 한편 “나는 이들 전쟁을 멈추고 수백만명을 구하기 위해 분주했는데, 유엔은 거기에 없었다”고 꼬집었다.

트럼프 대통령은 “유엔은 엄청난 잠재력을 지니고 있지만, 전혀 발휘하지 못하고 있다”고 지적했다.

그는 “그들이 하는 일은 정말 강경한 어조의 편지를 보내는 것뿐인데 후속조치는 전혀 없고, 공허한 말뿐”이라고 지적하며 “공허한 말로는 전쟁을 해결하지 못한다. 전쟁을 해결하는 것은 행동”이라고 강조했다.

“모두 내가 노벨평화상 받아야 한다고 말한다”

트럼프 대통령은 “모두가 이 모든 업적 하나하나에 대해 내가 노벨평화상을 받아야 한다고 이야기한다”며 수상에 대한 욕심을 표현했다.

그는 “나에게 진정한 상은 수백만명이 끝없이 이어지는 영광 없는 전쟁에서 더 이상 죽지 않고, 아들과 딸들이 살아남아 부모와 함께 자라나는 것”이라고 말했다.

그러면서 “내가 마음을 쓰는 것은 상을 받는 것이 아니라, 생명을 구하는 일”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 전쟁범죄 혐의로 국제형사재판소(ICC)에서 체포영장이 발부된 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 등의 추천을 받아 올해 후보에 이름을 올린 상태다.

“기후변화, 전세계 최대 사기극…‘녹색 사기’에서 벗어나야”

유엔이 주도한 글로벌 기후변화 대응과 탄소저감 정책에 대해서도 “전세계에 저질러진 최대의 사기극”이라고 지적했다.

그는 유엔 총회에 참석한 각국 정상을 향해 “이 ‘그린 사기’(green scam)에서 벗어나지 않으면, 여러분의 나라는 실패할 것”이라고 말하기도 했다.

트럼프 대통령은 “1982년 유엔환경계획(tUNEP) 사무총장은 기후변화가 2000년까지 전세계적인 재앙을 일으킬 것이라고 말했다”며 “한 유엔 관계자는 1989년에 ‘10년 안에 지구온난화로 전체 국가들이 지도에서 사라질 수 있다’고 했지만, 그런 일은 일어나지 않았다”고 꼬집었다.

그는 “기온이 올라가든 내려가든, 무슨 일이 일어나든 그것은 ‘기후 변화’가 되기 때문”이라며 “1920년대와 1930년대에는 지구 냉각이 세상을 파멸시킬 것이라고 말했다”고 언급했다.

또 “탄소 발자국도 악의적 의도를 가진 사람들이 꾸며낸 사기이며, 그들은 완전한 파멸의 길로 향하고 있다”고 했다.

그는 유럽이 재생에너지 발전을 통해 탄소 발자국을 줄인 결과 에너지 가격이 치솟고 생산 시설이 붕괴된 사이에 “(더 많은 탄소가) 중국과 그 주변에서 번영하는 다른 나라들에서 나왔다”고 지적했다.

그러면서 “중국은 이제 세계의 모든 다른 선진국을 합친 것보다 더 많은 이산화탄소를 배출한다”고 덧붙였다.

“팔레스타인 국가 인정, 하마스에 큰 보상 될 것”

트럼프 대통령은 서방국들이 잇달아 팔레스타인의 국가 지위를 인정하는 것과 관련해 “하마스(팔레스타인 무장정파)의 만행에 대한 너무 큰 보상이 될 것”이라고 비판했다.

그는 “마치 갈등을 부추기기라도 하는 듯, 이 기구(유엔)의 일부 나라들은 팔레스타인 국가를 일방적으로 인정하려고 하고 있다”고 평가했다.

트럼프 대통령은 “우리는 10월 7일(하마스의 이스라엘 기습 공격일)을 결코 잊어서는 안 된다”며 “하마스는 평화를 위한 합리적인 제안들을 계속 거부해왔다”고 비판했다.

이어 “하마스는 여전히 인질을 풀어주지 않고 휴전도 받아들이지 않고 있는데, (국가 인정은) 10월 7일을 비롯한 그들의 만행에 대한 보상이 될 것”이라고 거듭 지적했다.

이스라엘과 하마스는 2년 가까이 가자지구 전쟁을 이어오고 있다. 이런 가운데 최근 영국, 캐나다, 호주 등 서방국들은 팔레스타인의 국가 지위를 인정했다.

트럼프 대통령은 “하마스의 몸값 요구에 굴복하는 대신, 평화를 원하는 사람들은 ‘인질을 풀어주라’는 하나의 메시지로 단결해야 한다”며 “우리는 즉각 인질들을 돌려받아야 한다. 우리는 20명 전원을 원한다”고 말하기도 했다.

그는 “우리는 즉각 가자지구에서의 전쟁을 멈춰야 한다”며 “즉각 협상해야 하고, 평화 협상을 해야 한다”고 강조했다.

“러시아에 강력한 관세조치 준비, 유럽도 동참해야”

트럼프 대통령은 이와 함께 우크라이나 전쟁에 대해 “러시아가 만약 종전 합의를 할 준비가 되지 않았다면 미국은 피를 매우 빠르게 멈추게 할, 매우 강력한 관세 조치를 실행할 준비가 완전히 돼 있다”고 말했다.

그러면서 “하지만 그 조치가 효과가 있으려면, 유럽 국가들이 동일한 조치에 동참해야 한다”고 강조했다.

유럽 국가들에 러시아산 에너지 구입은 러시아에 전쟁자금을 대는 격이라며 원유 구입 등을 하지 말아달라고 요구하기도 했다.

트럼프 대통령은 “중국과 인도는 러시아산 원유를 계속 구매함으로써 현재 진행 중인 전쟁의 주요 자금 공급원 역할을 하고 있다”며 “그런데 북대서양조약기구(NATO·나토) 국가조차도 러시아산 에너지와 관련 제품을 끊지 않고 있다”고 지적했다.

그는 “러시아가 만약 종전 합의를 할 준비가 되지 않았다면 미국은 피를 매우 빠르게 멈추게 할, 매우 강력한 관세 조치를 실행할 준비가 완전히 돼 있다”며 “하지만 그 조치가 효과가 있으려면, 유럽 국가들이 동일한 조치에 동참해야 한다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 “유럽은 더 강력한 대응에 나서야 한다”며 “지금 하는 행동을 해서는 안 된다”고 지적했다.

그러면서 “(지금 하는 행동은) 러시아와 싸우는 동시에 러시아의 석유와 가스를 구매하는 것”이라며 “즉각 러시아로부터의 모든 에너지 구매를 중단해야 한다. 그렇지 않으면 우리 모두가 많은 시간을 낭비하는 것”이라고 거듭 강조했다.

한반도 언급은 안해, 연설 후 “미국은 유엔을 100% 지지”

이날 트럼프 대통령은 1시간 동안 연설을 이어갔으나 북한 비핵화 문제나 한반도 정세에 대해선 언급하지 않았다.

앞서 1기 행정부 시절 4번의 유엔총회 연설에서는 북한 문제를 3번 언급했다.

2017년 첫 유엔총회 연설에선 김정은 북한 국무위원장을 ‘로켓맨’이라고 부르기도 했다. 2018년 9월 연설에선 북한과의 대화를 언급했다. 이보다 앞선 6월 트럼프 대통령과 김정은 위원장은 싱가포르에서 1차 북미정상회담을 가졌다. 2019년엔 북한 비핵화를 거론하기도 했다. 2020년엔 북한을 언급하지 않았다.

지난달 한미 정상회담에서 트럼프 대통령은 “김정은과 나는 매우 좋은 관계를 가졌다”며 “잘 지내는 것은 좋은 일”이라고 말했다.

김정은 북한 국무위원장이 최근 ‘북한 비핵화 포기’를 전제로 한 북미대화에 관심을 표명한 것에 대해 트럼프 대통령이 유엔 총회 연설 계기에 반응을 보일지 주목됐으나 관련 언급은 없었다.

한편, 트럼프 대통령은 연설 직후 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과의 양자 회담에서 “미국은 유엔을 100% 지지한다”고 말했다.

그는 “때로는 내가 유엔의 결정에 동의하지 않을 수 있지만, 유엔을 강력히 지지한다”며 “왜냐하면 세계 평화와 관련해 유엔이 가진 잠재력이 그만큼 크기 때문”이라고 밝혔다.