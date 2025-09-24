7번째로 연단에 올라 20여분간 기조연설 한반도 평화 위해 교류·관계 정상화·비핵화 강조 “가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태” “친위쿠데타로도 민주주의·평화 염원의지 꺾을 수 없었어” APEC 정상회의 홍보에도 나서

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제80차 유엔총회 기조연설에서 “‘E.N.D 이니셔티브’로 한반도의 냉전을 끝내고 세계 평화와 번영에 기여하기 위한 책임과 역할을 다하겠다“고 말했다.

이 대통령이 한반도 평화를 위해 내세운 ‘E.N.D 이니셔티브’는 교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)를 뜻하는 것으로 명시적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 “‘END’를 중심으로 한 포괄적인 대화로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식(END)하고, ‘평화공존과 공동 성장’의 새 시대를 열어나가야 한다”고 했다.

정부 출범 후 112일만에 유엔총회에 처음 참석한 이 대통령은 이날 7번째로 연단에 올라 20여분간 기조연설을 했다.

이 대통령은 대북정책에 대한 세가지 원칙을 소개하며 “대한민국 정부는 상대의 체제를 존중하고, 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며, 일체의 적대 행위를 할 뜻이 없음을 다시 한번 분명히 밝힌다”고 했다.

그러면서 “우선 남북 간 불필요한 군사적 긴장과 적대 행위의 악순환을 끊어내고자 한다”면서 취임 직후 대북 전단 살포와 대북 방송중단 조치르 선제적으로 취한 점도 언급했다.

이어 “앞으로 우리 정부는 남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복의 길을 일관되게 모색할 것”이라면서 “가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태”라고 강조했다.

이 대통령은 “한반도 평화는 남북은 물론 국제사회가 함께 만들어 가는 게 중요하다”면서 “남북 관계 발전을 추구하면서, 북미 사이를 비롯한 국제사회와의 관계 정상화 노력도 적극 지지하고 협력하겠다”고 전했다.

지난 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담에서 언급했던 ‘피스메이커’, ‘페이스메이커’로서 각자의 역할을 다시 한번 강조한 셈이다.

그러면서 “(북한의) 비핵화는 엄중한 과제임에 틀림없지만 단기간에 해결되기 어렵다는 냉철한 인식의 기초 위에 현실적이고 합리적인 방안을 모색해야 할 시점”이라면서 “핵과 미사일 능력 고도화 ‘중단’부터 시작해 ‘축소’의 과정을 거쳐 ‘폐기’에 도달하는 실용적, 단계적 해법에 국제사회가 지혜를 모아야 할 것“이라고 외국 정상들에 도움을 요청하기도 했다.

이 대통령은 “한반도에서의 항구적 평화 실현은 분쟁으로 고통받는 인류에게 새로운 희망과 가능성을 선물할 것”이라면서 “‘평화공존과 공동 성장’이라는 한반도의 새 시대를 향해, ‘함께하는 더 나은 미래’(Better Together)의 길을 향해, 우리 대한민국이 맨 앞에서 담대하게 나아가겠다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 윤석열 정부의 계엄에 사태를 언급하기도 했다. 이 대통령은 “지난 겨울, 내란의 어둠에 맞서 대한민국 국민들이 이뤄낸 ‘빛의 혁명’은 유엔 정신의 빛나는 성취를 보여준 역사적 현장이었다”며 “친위 쿠데타로도 민주주의와 평화를 염원하는 대한국민의 강렬한 의지를 꺾을 수 없었다”고 말했다.

그러면서 “세계 평화와 인류 공영의 미래를 논의할 유엔총회에서, 새로운 대한민국이 국제사회에 완전히 복귀했음을 당당하게 선언한다”면서 “누군가 유엔이 이룬 성취가 무엇인지 묻는다면, 대한민국의 80년 역사를 바라보라고 자신 있게 대답하겠다”고 했다.

또 이 대통령은 “인공지능(AI) 기술이 안보 역량을 결정하고 사이버 공격이 국가 안보를 위협하는 시대, 우리는 ‘보이는 적’을 넘어 ‘보이지 않는 적’과 맞서야 한다”면서 AI의 책임 있는 이용을 당부하기도 했다.

이어 “AI 시대의 변화에 수동적으로 끌려다닌다면 기술 악용으로 인한 인권 침해의 어두운 그림자를 떨쳐내지 못한 채 양극화와 불평등 심화라는 디스토피아를 맞이할 것”이라면서 “변화에 능동적으로 대처한다면 높은 생산력을 동력 삼아 혁신과 번영의 토대를 세우고, 직접 민주주의를 강화하는 유용한 기반을 만들 수 있다”고 강조했다.

아울러 외국 정상들을 상대로 10월 말 경주에서 열리는 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 정상회의 홍보에도 나섰다.

이 대통령은 “APEC 정상회의에서 ‘APEC AI 이니셔티브’를 통한 AI 미래 비전을 공유하고자 한다”면서 “첨단기술 발전이 인류의 보편적 가치에 기여하는 ‘모두를 위한 AI’의 비전이 국제사회의 ‘뉴노멀’로 자리잡을 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

그러면서 “AI가 주도할 기술혁신은 기후 위기 같은 전 지구적 과제를 해결할 중요하고 또 새로운 도구가 될 것”이라고 강조했다.