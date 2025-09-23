[헤럴드경제=민성기 기자] 165만 명 구독자를 보유한 유명 유튜버 A씨가 음주 측정을 거부하고 달아나다 경찰에 붙잡힌 가운데, 해당 인물이 유튜버 상해기(본명 권상혁)라는 의혹이 제기되고 있다.

23일 서울 송파경찰서는 30대 남성 A씨를 도로교통법상 음주 측정 거부 혐의로 검거해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 21일 오전 3시 40분쯤 서울 강남구에서 송파구까지 이동하던 중 음주 운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰의 측정 요구를 거부한 뒤 도로에 차를 세우고 약 300m를 도주한 혐의를 받는다. 경찰의 여러 차례 측정 요구에도 불응한 것으로 전해졌다.

A씨는 유튜브 채널 구독자 수가 약 165만 명에 달하는 유명 크리에이터로 전해졌다. 이 사실이 알려지자 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 유튜버 상해기라는 추측이 제기되고 있다. 상해기 본인의 공식 입장 표명은 아직 나오지 않은 상태다.

SNS에는 이미 수많은 악플이 달리고 있다. 네티즌들은 최근 그의 게시물에 “음주운전 사실이냐”, “현행범 체포라니 충격”, “해명이라도 해달라” 등의 댓글을 남겼다.

다만 일부 누리꾼들은 “공식 발표 없이 특정인을 단정 짓는 건 위험하다”는 반응을 보이기도 했다.

상해기는 과거 2020년 유튜버 뒷광고 의혹과 관련 “총 234개 영상 중 36개 유료 광고를 진행했다”고 인정하며 자신의 불찰을 사과한 바 있다.

상해기는 리얼 사운드와 챌린지 등 다양한 먹방 콘텐츠를 선보이는 유튜버다. 직업 군인으로 지냈다가 전역 후 강남구에서 트레이너로 활동했고, 먹방을 하고 있음에도 몸관리가 철저해 먹는 양에 비해 몸이 굉장히 좋은 유튜버로 주목 받고 있다. 2019년 10월에는 서울패션위크에 참가하기도 했다. 또한 상해기는 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출연해 얼굴을 알린 바 있다.