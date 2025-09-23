성광엘에스 박병민 대표, 순천 폴리텍대학 특강서

[헤럴드경제=박대성 기자] 한국폴리텍대학 순천캠퍼스는 23일 광양시에 소재한 이차전지 관련 업체인 (주)성광엘에스 박병민 대표를 초청해 ‘기업체 대표 초청 인성 특강’ 시간을 마련해 진행했다.

이번 특강은 재학생들에게 기업 현장에서 요구되는 인성과 직무 역량을 사전에 이해할 수 있는 뜻깊은 교육의 장으로 마련됐다.

연사로 나선 박병민 대표는 자신이 걸어온 경영 여정과 현장 경험을 바탕으로, 사회와 조직에서 요구되는 올바른 인성과 태도가 왜 중요한지를 설득력 있게 강연했다.

수많은 직원을 겪어봤다는 박 대표는 “기술력 못지않게 중요한 것이 바로 사람의 태도와 인성이더라”면서 “현장에서 신뢰받는 인재가 되기 위해서는 작은 약속도 지키고, 성실함과 책임감을 갖는 자세가 필요하다”고 취업을 앞둔 재학생들에게 강조했다.

특강에서는 기업의 성장과 조직 관리, 리더십 등 다양한 주제를 실질적인 사례와 함께 풀어내며 학생들의 큰 호응을 얻었다.

순천폴리텍 김성재 학장은 “학생들이 진로 및 직무 선택에 있어 인성의 중요성을 다시금 인식하고, 성공적인 사회생활을 위한 가치관을 정립하는 데 큰 도움이 됐을 것”이라고 말했다.

한국폴리텍대학 순천캠퍼스는 오는 11월 1일부터 2026학년도 신입생을 모집할 예정이다.