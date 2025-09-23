23일 오송 지하차도 참사 국정조사 청문회

[헤럴드경제=안대용 기자] 윤건영 더불어민주당 의원은 23일 ‘오송 지하차도 참사 진상규명과 재발방지 대책마련을 위한 국정조사 청문회’에서 “검찰 수사가 문제가 있나, 충북도에 대한 책임을 면책해 주기 위해서 이렇게 가두리 조사를 한 거 아니야라는 의구심을 갖는 것”이라고 지적했다.

윤 의원은 이날 국회에서 열린 청문회에서 “(참사 위험에 대한 도로 통제, 주민 대피 관련) 충북에 전화받은 사람 두 사람은 조치를 하지 않았는데도 기소가 되지 않았다”며 “청주시에 근무하는 분들은 전화를 받고 나름 조치를 했다. 오송읍에 전파도 하고 안전정책과에 보고도 했는데 기소가 됐다”면서 이같이 언급했다. 그러면서 “왜 이런 일이 벌어졌을까 하는 의문이 드는 것”이라고 덧붙였다.

윤 의원은 이날 청문회에서 “참사 당일날 아침에 감리단장과 행복청 주무관께서 이곳 저곳으로 막 전화를 하고 참사의 징후들을 알리려고 했던 것에 주목을 했다”며 “법적 책임은 논외로 하더라도 그분들이 이렇게 행동을 했는데 왜 참사를 못 막았을까라는 부분들에 주목을 했다”고 말했다.

이어 “지금 참고인으로 나오신 행복청 주무관은 이곳 저곳에 막 전화를 한다. 미호천이 범람한다, 도로 통제해야 된다, 주민 대피해야 된다 해서 거의 2시간 동안 전화 안 한 곳이 없다”며 “피피티(PPT)를 봐주시면, 수신자가 있는데 전화를 받고 조치한 사람이 있고 조치를 하지 않은 사람이 있다”고 했다.

윤 의원이 공개한 PPT 자료에 따르면 오송 참사가 발생했던 2023년 7월 15일 오전 당시 행복청 성모 주무관은 4개 기관 6명에게 12차례 전화를 했고, 이 가운데 충북도의 주무관 2명은 조치를 하지 않았는데 기소되지 않았다.

윤 의원은 이날 청문회에 출석한 성 주무관에게 참사 당일 오전 재난 발생 위험에 대한 지속적 경고 차원으로 이곳 저곳에 전화한 상황에 대해 질의했다. 그러면서 “제가 확보한 기록에 따르면 성 주무관은 (당시 오전) 7시 2분에 청주시화 충북도에 공히 이렇게 이야기 한다. 아까는 대비 준비였지만 이제는 대피해야 된다라고 이야기하는 것”이라고 했다.

이어 “여기에서 논란의 부분이 나온다. 충청북도도 알고 있어야 할 것 같아서 다시 전화드렸다라는 게 성 주무관의 전화 통화 내용인데 맞나”라고 물었다. 그러자 성 주무관은 “그때 사건 직후 국조실 조사 전에 기억에 의해 작성을 한 것”이라고 답했다.

이에 윤 의원은 청문회에 출석한 당시 충북도 이모 주무관에게 “이런 내용의 전화를 받은 게 맞나”라고 질문했다. 윤 의원 공개 자료에 따르면 이 주무관은 당시 성 주무관의 전화를 받고도 별도의 조치를 하지 않았는데 기소되지 않은 충북도 공무원 2명 중 한 명이다.

이 주무관은 “(통화에서) 통제나 대피라는 단어를 듣지 못했다”며 “(참사 당일인) 15일 새벽부터 계속 사전 주민 대피 실적을 준비해 취합을 해왔었다”고 답했다. 그러자 윤 의원이 재차 “그러면 대피나 이런 말을 아예 못 들었다는 것인가”라고 질문했고 이 주무관은 “네”라고 했다.

윤 의원은 다시 성 주무관에게 “대피 준비가 아니라 이제 대피해야 된다라는 취지의 이야기를 했나”라고 질문했고, 성 주무관은 “제 기억은 한 걸로 알고 있다”고 답했다.

윤 의원은 “그럼 두 사람 중에 한 분은 거짓말하는 것이다. 국회에 나와서 누가 거짓말하는지 국민들이 판단하실 것”이라며 “한 사람은 대피를 하라고 하고 통제를 하라고 했다. 그런데 한 사람은 그런 이야기를 못 들었다고 한다”고 지적했다.

이어 “그리고 뒤에 나와 있는 ‘충청북도도 알고 있어야 할 것 같아서’ 이 말꼬리만 잡아서 이야기하고 있다”며 “충청북도가 무슨 기초 상식을 아는 곳인가”라고 질타했다.

그러면서 “그런 말도 안 되는 주장을 하지 마시라”라며 “도지사님도 지난번에 그러셨고 지금 주무관도 그러시는데 그럴 일이 아닌 것”이라고 덧붙였다.