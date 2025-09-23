한투운용 ETF 신규 상장 세미나 “방위비 증액 과정서 유럽산 무기 구매 정책 강조” “NATO 2035년 방위비 작년 전기차 시장 규모”

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국투자신탁운용이 ACE 유럽방산TOP10 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 23일 서울 여의도에서 열린 세미나를 통해 “유럽연합(EU)와 NATO는 방위비 증액 과정에서 ‘유럽산 무기 구매 정책(Buy European)’을 강조하고 있어 유럽 내 방산업체의 구조적 장기 성장이 전망된다”고 했다.

이어 “성장 잠재력과 기술력을 모두 갖춘 유럽 방산 기업에 주목해야 하는 이유이자, 당사가 오늘 ACE 유럽방산TOP10 ETF를 선보인 이유”라며 출시 배경을 설명했다.

남 본부장은 “안보 위협이 지속되며 북대서양조약기구(NATO)는 2035년까지 방위비를 국내총생산(GDP) 대비 5%까지 증액하기로 합의했다”며 “2024년 NATO 방위비(660조원)가 GDP 대비 2.2%였음을 고려할 때 2035년 기준 방위비는 지난해 전기차 시장 규모에 맞먹는 1543억원”이라고도 했다.

이 상품은 유럽에 상장된 종목 중 방위산업 매출 비중이 높은 시가총액 상위 10종목에 투자한다. 종목 편입비는 매출액 성장률 예상치 등을 종합해 결정하며, 종목당 최대 20% 수준까지 편입할 예정이다. 기초지수는 ‘NYSE FactSet Europe Defense Top10 Index (Price Return)’이다. 이날 이 상품이 신규 상장되면서 유가증권시장에 상장된 ACE ETF는 100개가 됐다.

이날 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드 운용역인 김현태 글로벌퀀트운용부 책임은 “인공지능(AI) 기술 발전뿐만 아니라 전 세계적으로 방위비 확대 기조가 나타나며 위성 데이터 수요가 증가하고 있다”며 “지난 5월 미국이 발표한 골든 돔 프로젝트만 봐도 프로젝트의 핵심이 우주 기반 미사일 방어 체계”라고 설명했다.

이어 “재사용 발사체 개발로 우주 발사 비용을 낮춘 스페이스X와 로켓 랩, 위성과 모바일 간 직접 통신 기술을 세계 최초로 성공시킨 AST 스페이스모바일, 세계에서 가장 많은 지구 관측 위성을 운영하는 플래닛 랩스 등에 주목하고 있다”고 했다.

이 상품은 우주 및 방위산업 관련 주요 글로벌 기업에 투자한다. 경제협력개발기구(OECD)가 발간한 우주경제 분류 체계와 미국항공우주국(NASA)의 우주 기업 파트너십 리스트 등 데이터를 활용해 편입 종목을 선별한다.