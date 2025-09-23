[헤럴드경제(인천)=최은지 기자] 지난 20일 인천 연수구 송도국제도시 삼성바이오로직스 제1캠퍼스.

정말 ‘회사’가 맞는지, 여기저기 달뜬 분위기가 감지됐다. 아직 기저귀도 떼지 못한 갓난아이의 울음소리가 반갑다. 중고등학생 자녀들은 부모님의 팔짱을 끼고, 연세가 지긋하신 부모님은 자녀의 손을 잡고 회사로 들어갔다.

이날 송도 일대가 들썩인 이유는 10년째 이어오는 삼성바이오로직스의 연례행사인 ‘임직원 가족 초청행사’ 때문이었다. 2015년부터 시작된 삼성바이오로직스의 대표적인 조직문화 행사는 2023년부터 대대적인 행사로 ‘판’을 키웠다.

임직원들의 호평이 쏟아져 입소문이 났고, 올해는 신청자가 폭주해 기존에 하루였던 행사는 13~14일 진행된 데 이어 하루 더 연장되기까지 했다. 총 3일간 진행된 행사에 참가자만 6500명에 이른다. 유례없이 대규모로 진행되는 임직원 가족 초청 행사를 동행 취재해 봤다.

1~4공장이 있는 제1캠퍼스 한가운데 위치한 2만8800m²(8700평) 규모의 임직원 복지건물 ‘바이오플라자’ 로비에는 대형 LED 스크린이 참석자들을 맞이했다. 디지털 월에는 ‘엄마, 자랑스러워요’, ‘세계 1등 갑시다’ 등 가족들이 직접 쓴 응원 메시지가 가득했다.

감춰진 벽면이 공개되자 와아!…“여기가 바로”

“홍보관 투어가 제일 기대돼요”

김산하 프로의 아내 전도연씨는 이렇게 말했다. 즉석에서 만든 ‘명예 사원증’을 목에 건 가족들은 홍보관으로 향했다. 홍보관 투어는 참석자들이 가장 기대하는 프로그램 중 하나로 꼽혔다. 부모님이, 자녀가 어떤 산업에 임하고 있는지 알고 싶다는 요청이 많았다는 후문이다.

홍보관 투어 담당자인 박해원 프로는 ‘삼성상회’ 시절인 1938년부터 가전, 건설, 금융사업에 이어 반도체, 모바일 분야에 진출, 글로벌 시장을 누비는 삼성의 연혁을 소개했다. 삼성이 선택한 미래를 이끌 신산업은 바이오였다. 2011년 바이오의약품 위탁개발생산 기업인 삼성바이오로직스가 설립됐다.

다소 생소한 바이오의약품과 위탁개발생산(CDMO)에 대한 개념 설명과 배양, 정제, 충전을 거쳐 하나의 의약품이 만들어지는 과정을 듣다 보면, 흰색 벽으로 막힌 줄 알았던 공간이 투명한 유리로 전환되면서 실제 생산시설이 눈앞에 펼쳐졌다. 세계 최대 바이오의약품 생산기지의 심장부를 보고 참석자들은 탄식을 쏟았다. 보안과 생산시설 환경 유지 등으로 공장을 직접 가볼 수 없는 가족들에게는 가장 흥미로운 순간이었다.

임직원들과 가족들은 바이오캠퍼스 조감도를 보며 규모를 짐작하기도 했다. 삼성바이오로직스는 현재 5개 공장, 총 78만4000L의 생산시설을 가동하고 있다. 2032년까지 132만4000L를 확보한다는 계획이다.

5개층 곳곳에 바이오의약품 산업에 대한 이해도를 높일 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다. VR로 생산공장을 경험해 볼 수 있는 체험존과 가운을 입고 기념사진을 찍을 수 있는 포토존도 인기였다. 세계 최대 바이오의약품 생산능력인 78만4000L를 모티브로 한 ‘7.84초를 잡아라’ 게임존에는 대기줄이 이어졌다.

“생명을 살리는 일” 눈물 쏟아진 키워드, ‘가족’

바이오플라자 5층 바이오홀에서 열린 메인 행사에서는 가족 구성원이 단순히 의약품을 만드는 일을 넘어, 사람의 생명에 기여하는 일을 하고 있다는 의미를 나누는 시간이 이어졌다.

삼성바이오로직스는 주력 모달리티인 항체의약품 외에도, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹이 한창이었던 2021년부터 모더나 mRNA 백신을 위탁생산하고 있다.

홍민 조직문화그룹장은 “우리 임직원들에게 의약품을 생산한다는 것은 일상적인 일이었는데, 이 순간만큼은 ‘우리가 인류의 생명을 구하는 일을 하고 있구나’라는 것을 느꼈다”며 “지금도 고생하고 있는 임직원들에게 포옹 한번 부탁드린다”고 말했다. 가족들은 서로의 어깨를 감싸고, 안아주고, 볼을 만지며 평소 전하지 못한 마음을 나눴다.

임직원과 가족들의 이야기가 담긴 영상이 공개됐다. 박상훈 프로의 어머니는 편지를 통해 “우리 상훈이를 처음 만났을 때 세상에서 모든 것을 다 가진 마음, 그 어떤 것보다 제일 귀한 선물이었다”며 “삼성이라는 큰 기업에서 일도 잘해 나가는 아들을 보니 너무 흐뭇하고 눈물이 날 정도로 감격스럽다”고 말했다.

최초롱 파트장의 아버지는 “여러 가지로 힘들 때 초롱이는 웃음과 기쁨을 주는 오아시스였다”며 “공장이 신설될 때마다 밤낮없이 일하는 초롱이는 우리나라 바이오 산업의 교두보 역할을 했다고 믿는다”고 말했다. 최 프로는 “워킹맘이 돼보니 회사일을 하면서 가정을 지키는 것이 정말 쉽지 않다는 것을 이제야 배웠다”며 “이번 기회를 통해서 부모님께 꼭, 대단하시다는 말씀을 드리고 싶다”고 말했다. 영상이 흐르는 동안 곳곳에서 연신 눈물을 훔치고, 코를 훌쩍였다. 영상이 흐르는 동안 곳곳에서 연신 눈물을 훔치고, 코를 훌쩍였다.

존림 삼성바이오로직스 대표는 환영 영상에서 “인류의 생명을 살린다는 사명감을 바탕으로 우리의 노력과 헌신이 사람들의 삶에 큰 영향을 준다는 사실을 항상 되새기며 일하고 있다”며 “가족분들께서 여러분의 자녀가, 배우자가 얼마나 가치 있는 일을 하는지 직접 보고 느끼는 기회가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

숙박권·에버랜드 이용권에 인덕션·밴드까지

“많은 기대를 받고 있는 삼성의 신사업은 무엇일까요?” “바이오요!”

가족이 하는 직무를 이해하게 된 참석자들은 주저없이 외쳤다. 삼성바이오로직스는 현재 시가총액 73조로, 계열사 중에서 삼성전자(329조)에 이어 2위에 이른다. 창립 14년 만에 17개의 주요 글로벌 제약사를 고객사로 둘 정도로 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 분야에서 빠르게 입지를 다지고 있다.

제주도 고급 리조트 숙박권과 에버랜드 이용권이 걸린 ‘OX퀴즈’로 현장 분위기는 최고조에 달했다. 임직원을 제외한 가족 대표가 참여해 정답이 공개될 때마다 환호성과 아쉬움이 쏟아졌다. 탈락자를 위한 패자부활전까지 푸짐한 상품권이 전달됐다. 아무것도 받지 못한 가족들도 서운할 틈이 없었다. 회사는 행사에 참여한 모든 가족에게 삼성 인덕션과 헬스케어 밴드 ‘삼성 Fit’ 한 대씩 선물을 제공했다.

점심시간이 되자 사내식당이 북적였다. 식당 예약을, 식사 비용을 고민할 필요가 없는 것도 이 행사의 자랑이다. 1300석 규모를 자랑하는 사내식당은 매일 점심기준 최대 6종이 제공되는 웰스토리 식당과 유명 음식점이 입점한 푸드코트가 있다. 다양한 연령대의 가족들을 위해 이날은 오므라이스와 불고기정식 두 종류가 준비됐다. 바이오플라자 앞 중정에는 와플, 아이스크림 등 디저트를 즐길 수 있는 푸드트럭 4대가 마련됐다. 사내식당과 푸드트럭은 행사장에 입장할 때 제공된 쿠폰으로 모두 무료로 즐길 수 있었다.

임직원 휴식과 여가활동을 지원하기 위한 공간인 ‘하모니 스퀘어’에서는 미술, 도자기 전시 등 다양한 동호회 직원들이 재능을 나누고 있었다. 삼성바이오로직스는 오케스트라, 댄스, 밴드, 제빵 등 50개의 동호회가 운영되고 있다. 동호회 활동 수익금은 지역사회에 기부하기도 한다.

배는 빵빵하게, 양손 가득하게 회사를 나서는 직원과 가족들의 표정은 밝기만 했다. 행사에 참여한 이우상 프로의 딸 이주연 양은 “아빠가 약 만드는 일을 하는 것을 알게 돼 재밌었고, 아직도 궁금한 게 많아서 더 알아보고 싶다”고 말했다. 만 8세의 어린 딸은 “아빠, 언제나 사랑하고 고마워”라고 말하며 함박웃음을 지었다.

“대기업이라고 다 같다?” 새로운 기준, ‘복지’

130년의 역사를 지닌 한국 제약업계는 다른 산업군에 비해 휴가, 육아휴직 제도가 잘 정착돼있다는 평가를 받고 있다. 그런 제약·바이오업게에서도 혀를 내두르는 복지를 자랑하는 곳이 삼성바이오로직스다.

대기업 중에서도 특히 직장인들의 부러움을 사는 회사로 정평이 나 있다. 복지가 중시되는 사회적 흐름에 맞춰 최고급 인재를 유치하는 데에도 강력한 복지책이 유효하다는 평가다.

무엇보다 직원들이 ‘젊다’. 삼성바이오로직스에 따르면, 5200여명의 임직원 평균 나이가 30.8세에 불과하다.

대규모 가족초청행사를 비롯해 임직원뿐만 아니라 직원의 가족까지 포괄하는 삼성바이오로직스의 복지제도는 업계 최고 수준으로, 이마저도 더욱 확대하고 있다.

출생부터 육아까지 임직원 자녀의 성장 단계에 맞춘 다양한 제도를 마련해 안심하고 양육할 수 있는 환경을 조성하고 있다. 임직원은 자녀 1인당 최대 2년까지 육아휴직을 사용할 수 있으며, 이는 법정 기준보다 6개월 긴 기간이다.

또한 출산전후휴가, 육아기 근로시간 단축 등 모성보호제도를 통해 일과 가정의 양립을 적극 지원하고 있다.

회사는 모성보호 담당자를 지정해 국가 및 사내 육아지원 제도를 상세히 안내한다. 모성보호실, 임산부 전용 주차공간, 모유수유실 등 편의 시설도 운영하고 있다.

양육 부담을 줄이기 위해 최신식 보육시설을 갖춘 인천 연수구 최대 규모의 사내 어린이집도 마련했다. 보육료는 정부 지원금을 제외한 전액을 회사가 부담하고 있으며, 향후 최대 300명까지 수용할 수 있도록 증축할 계획이다.

배우자와 직계 부모까지 건강검진을 지원하고, 의료비 역시 임직원 가족 전체로 확대해 폭넓게 지원하고 있다.

복지 전용 시설인 ‘바이오플라자’에는 사내 병원과 피트니스센터뿐 아니라 마음챙김상담소도 운영해 임직원의 신체적·정신적 건강을 함께 돌보고 있다. 이 같은 노력으로 2024년 보건복지부 인증 건강친화기업에 선정됐다.

최대 1300명이 동시에 이용 가능한 카페테리아에서는 아침부터 야식까지 전 끼니를 무상으로 제공하며, 별도의 테이크아웃 존을 운영해 포케와 샐러드 등 다양한 메뉴를 선택할 수 있게 하고 있다. 바이오플라자 내에는 스타벅스, 베이커리, 삼성스토어, 은행, 편의점, 미용실, 피부관리샵 등 다양한 생활 편의시설도 마련돼 있어 임직원들이 개인 용무를 신속하게 처리하고 업무에 더욱 집중할 수 있도록 돕고 있다.

이는 복지를 중시하는 시대적 흐름과도 맞닿아 있다. 실제 최근 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 취준생을 1530명을 대상으로 실시한 설문조사에서 10명 중 9명이 입사지원시 ‘복지제도’를 고려하는 것으로 나타났다. 선호하는 복지 유형으로는 ‘금전적 보상’이 51%였고, 근무환경·문화(20%), 휴가제도(18%), 생활지원(6%), 성장지원(3%), 건강·심리 복지(2%) 순이었다.

삼성바이오로직스 관계자는 “국내 바이오 업계 인재 유치 경쟁이 치열해지는 만큼 차별화된 복지 혜택 제공이 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 가족친화 제도와 업계 최고 수준의 복지를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다. 삼성바이오로직스는 2015년 이래 10년 연속 여성가족부의 ‘가족친화기업’으로 인정을 받았다.