수원 북부권의 신흥 주거지로 주목받는 이목지구에 들어서는 ‘디에트르 더 리체 Ⅱ’가 실수요자들의 높은 관심을 받고 있다. 교통과 생활 인프라, 브랜드 3박자를 모두 갖춘 대단지 아파트로, 안정적인 주거 환경을 원하는 수요자들에게 각광받고 있다.

이목지구는 수원역과 광교신도시를 비롯한 주요 생활권과 가깝고, 예정된 GTX-C 개통 시 이용이 용이한 위치로 서울 도심 접근성까지 한층 강화될 전망이다. 직주근접을 중시하는 직장인 수요부터, 쾌적한 주거 환경을 원하는 가족 단위까지 폭넓은 수요층이 주목하는 배경이다.

단지 인근으로 대형 상업시설과 교육시설이 조성돼 생활 편의성이 우수하며, 공원과 녹지 계획까지 마련돼 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

시공사인 대방건설은 수도권을 비롯해 전국 각지에서 ‘디에트르’ 브랜드를 성공적으로 공급하며 신뢰를 쌓아왔다. 이번 ‘북수원 이목지구 디에트르 더 리체 Ⅱ’ 역시 실거주자의 라이프스타일에 맞춘 설계와 커뮤니티 시설을 갖춘 단지로, 입주 이후의 높은 만족도가 기대된다.

수원 이목지구는 내에는 대형 업무·상업 권역도 계획되어 우수한 주거 환경을 갖출 예정이다. 더불어 인근에 위치한 ‘스타필드 수원’, ‘롯데마트 천천점’, ‘만석공원’, ‘수원종합운동장’ 등 구도심 인프라도 편리하게 이용할 수 있어, 단지를 둘러싼 쾌적한 신도시 인프라와 인근 구도심의 탄탄한 인프라를 모두 누릴 수 있다.

이에 더해 향후 광역교통망 호재까지 더해져 미래 가치가 기대된다. 특히 성균관대역(지하철 1호선) 도보권에 위치한 해당 단지는 추후 한 정거장만에 ‘수도권광역급행철도(GTX)-C노선(공사 중)’ 및 ‘신분당선(호매실~광교중앙역) 연장 노선(공사 중)’과 연계 가능한 광역 교통망도 갖출 전망이다. ‘인덕원~동탄 복선전철 106역(가칭, 공사 중)’도 인근에 조성될 예정으로 서울 주요 도심으로의 접근성이 우수하다.

이에 더해 북수원IC와 인접하여 자차 이용 시 약 30분대에 사당, 양재 등 주요 강남권 진입이 가능해, 서울 통근이 용이한 입지다. 인근으로는 반도체 클러스터 조성에 따른 R&D사이언스파크와 AI 지식산업벨트인 북수원 테크노밸리(예정)가 예정되어 있어, 추후 첨단 미래산업 관련 직주근접 단지로도 거듭날 전망이다.

해당 단지는 지하 3층~지상 최고 29층, 전용면적 △84㎡A·B·C △115㎡A △116㎡B △139㎡A △141㎡B 총 1,744세대 규모로 구성되며, 다양한 중대형 평면과 함께 고급 커뮤니티 시설, 넉넉한 조경 공간, 2.1대의 주차 공간까지 갖췄다.

특히 단지 내에는 실내 수영장, 사우나, 유아풀, 북카페, 골프연습장, 어린이도서관 등 프리미엄 커뮤니티 시설이 마련돼 있으며, 12%대의 낮은 건폐율과 단지 내 분수정원, 숲길공원 등이 조성돼 쾌적하고 자연 친화적인 주거 환경을 제공한다. 단지 인근에는 약 축구장 10개 규모의 근린공원 조성도 예정돼 있어 도심 속에서도 풍부한 자연을 누릴 수 있다.

해당 단지는 1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5% 조건으로 자금 부담을 낮췄으며, 입주 전 전매도 가능하다. 특히 계약 이후 분양가 할인 또는 옵션 무상제공 등의 계약조건 변경사항이 발생할 경우, 기존계약자에도 변경된 조건을 소급적용하는 ‘계약안심 보장제’도 한시적으로 시행하고 있다. 이는 초기 계약자가 안심하고 선호도 높은 층을 선점할 수 있도록 하겠다는 의도로 파악된다.

대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에 운영 중이다.