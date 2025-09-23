평창 노쇠예방 연구에 셀렉스 제공

[헤럴드경제=강승연 기자] 매일유업 자회사인 매일헬스뉴트리션은 강원 평창군 노쇠예방관리사업 10주년 포럼에서 고령층 건강 증진을 위한 연구 공로를 인정받아 감사패를 수여받았다고 23일 전했다.

평창군과 질병관리청의 공동 주최로 지난 18일 열린 이번 행사는 지난 10년간 평창군이 선도적으로 추진해 온 노쇠 예방 관리 사업의 성과를 공유하고, 향후 정책 확산 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

평창군 노쇠예방관리사업은 2015년에 ASPRA(평창군 노쇠 예방 코호트 연구)를 기반으로 농촌 노인의 복합적인 건강 문제를 다각도로 분석하고, 운동·영양·의료 지원을 포함한 맞춤형 중재를 통해 과학적 근거를 마련해온 공공보건 프로젝트다.

단백질 브랜드 ‘셀렉스’를 운영하는 매일헬스뉴트리션은 평창군, 내과 전문의 장일영 의학박사가 참여한 연구팀과 협력해 6개월간 진행된 노쇠 예방 복합 프로그램에 단백질 음료를 제공하면서 근감소증 예방 효과 검증과 영양 중재 실증 연구에 기여한 공로를 인정받았다.

해당 프로젝트에서 노쇠 예방 프로그램을 받은 집단과 그렇지 않은 집단 중 30개월 동안 요양병원에 가지 않고 생존한 비율은 각각 87%와 64.9%로 약 1.3배 차이가 났다. 요양병원에 가지 않고 생존한 기간도 평균 28.5개월과 23.3개월로 차이가 났다.

이 연구를 통해 운동과 단백질 보충이 노쇠 예방의 핵심 기전임이 확인됐으며, 국내 고령층 인구의 삶의 질과 건강 증진을 위한 중요한 학술적·정책적 성과로 이어지고 있다.

매일헬스뉴트리션 관계자는 “평창군 노쇠예방관리사업에 함께 참여해 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다”며 “과학적 근거에 기반한 제품 개발과 연구 협력을 지속하며 국민의 건강한 노년을 위한 든든한 동반자가 되도록 노력하겠다”고 말했다.