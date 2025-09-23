행정과 경제, 복지, 문화, 생활체육 등 사회 전 분야에 걸쳐 시민 중심의 시정 운용 방안 논의 공약사업 20건, 신규사업 252건 등 총 469건 추진…신규사업 대부분은 시민 삶과 직결된 생활밀착형 사업으로 구성 글로벌 반도체산업 중심도시 도약과 시민이 행복한 도시로 지속발전 중점

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 22일 시청 영상회의실에서 ‘2026년 주요업무추진 계획 보고회’를 열고 내년 시가 추진하는 핵심 정책을 논의했다.

이상일 시장이 주재한 보고회에서는 지속가능한 도시의 발전을 견인하고, 시민을 위한 정책 방향과 실행 계획에 대한 의견을 나누는 시간이 마련됐다.

시는 ‘민선8기’ 마지막 해인 2026년 시민과 약속한 공약을 마무리 짓고, 반도체산업 글로벌 중심도시로 도약하기 위한 미래 비전을 품은 정책을 수립했다.

또, 행정과 경제, 복지, 문화, 생활체육 등 전 분야에 걸쳐 시민의 삶의 질을 높이는 시정을 계속 진행하자는 방침을 정하고 시민들이 체감하는 생활밀착형 사업을 확대해 나가기로 했다.

내년 추진 사업을 보고받은 이상일 시장은 회의에 참석한 간부공무원들과 보완이나 확대가 필요한 사안을 점검했다.

이상일 시장은 “지난 3년 동안 용인특례시는 시민 삶의 질 향상을 위해 많은 노력을 기울였고, 국가 경쟁력의 핵심인 반도체산업 발전의 기틀을 잘 닦는 등 많은 성과를 거뒀다”며 “앞으로 반도체 프로젝트를 차질없이 잘 진행해 가면서 시민들의 삶에 보탬이 되는 생활밀착형 정책들을 계속 만들어 시행해 나가자”고 말했다.

이날 보고회에서 논의한 내년 시의 주요 사업은 469건으로 공약사업은 20건, 신규사업은 252건이다. 보고된 내년 주요 신규사업은 대부분 시민의 생활과 직결되는 생활밀착형 사업으로 구성된 것이 특징이다.

시민을 위한 행정서비스에 인공지능 기술을 접목한 것도 특징이다.

시는 시 홈페이지에 인공지능 기반 검색 서비스를 구축할 예정이며, ▷AI와 함께하는 영유아 놀이터 ▷AI 로봇을 활용한 치매예방 프로그램 ▷감성AI 돌봄 서비스 ‘토닥이’ ▷전기차 충전시설에 AI기반 자동소화장치를 설치하는 등의 시민체감형 사업들을 추진할 예정이다.

글로벌 반도체산업 중심 광역시급 도시로 도약을 위한 전략과 새로운 지원 정책은 반도체산업 관련 산업단지 조성의 신속한 추진과 ‘2040 도시기본계획’을 바탕으로 확대된다.

시는 처인구 이동·남사읍에 조성 중인‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지’의 성공을 위해 ‘용인 반도체 국가산단 기반시설 지원’을 비롯해 ▷반도체 인재 양성을 위한 관학협의체 운영 활성화 ▷반도체기업 신입사원 통합교육 등의 사업을 중심으로 반도체산업 육성을 위한 방안을 중점적으로 검토했다.

시민의 복지를 위한 정책으로는 저소득 출산가정과 영유아가구 주거 클리닝 서비스를 제공하는 정책을 새롭게 수립하고, ▷신규 자활사업단 창단을 통한 리퍼브 마켓 ▷노인복지시설 내 노인인권지킴이 ▷장애인 전동보장구 안전용품 지원 ▷발달지연 위험군 조기발굴을 통한 맞춤형 성장 케어 등 사회적 약자를 위한 복지정책도 확대한다.

아울러 ‘민선8기’ 주요 공약사업인 ▷동부지역 여성복지회관(가칭)▷용인 반다비 체육센터 ▷장애인회관 ▷화훼유통복합센터 설립 등의 사업도 차질없이 추진될 예정이다.