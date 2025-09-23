이 대통령, 미 상원 외교위 및 하원 외무위 소속 의원 4명 접견 한미관세협상…양측 ’상업적 합리성‘ 보장되는 방식으로

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령은 22일 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문해 미 상원 외교위 및 하원 외무위 소속 의원 4명을 접견했다. 이 자리에서 이 대통령은 최근 발생한 미국 조지아주 현대차 근로자 구금사태와 같은 일이 다시는 발생하지 않을 것을 당부했다.

오늘 접견에는 영 킴 하원 외무위 동아태소위원장(공화당·캘리포니아), 진 섀힌 상원 외교위 간사(민주당·뉴햄프셔), 크리스 쿤스 상원의원(민주당·델라웨어), 그레고리 믹스 하원 외무위 간사(민주당·뉴욕)가 참석했다.

지난달 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담 후 약 한달만에 다시 만난 미국 의원들과의 대화에서 이 대통령은 당시 대화의 주제가 됐던 한미동맹 등과 관련한 이야기가 이어졌다. 이 대통령은 한미동맹이 안보, 경제, 첨단기술을 포함한 제반 분야에서 ‘미래형 포괄적 전략동맹’으로 진화해 나갈 기반이 마련됐다고 평가했다. 이어 양국이 미래지향적 협력을 더욱 발전시켜 나갈 수 있도록 미 의회 차원의 관심과 지원을 당부했다.

미국 측 의원들은 “오늘 대통령 예방을 위한 의원단이 미 상·하원, 공화·민주당을 포함해 구성된 것은 굳건한 한미동맹에 대한 미 의회의 강력한 지지를 보여주는 것”이라면서 “지난 달 한미 정상회담이 성공적으로 개최된 만큼 앞으로 조선, 바이오, 방산 분야 등에서 양국의 산업 및 기술 협력이 더욱 공고해질 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

또 이 대통령은 최근 조지아주에서 발생한 우리 전문인력의 구금과 같은 사태가 재발되지 않기를 바란다고 강조하기도 했다. 이에 대해 미국 의원들도 비자제도 개선 필요성에 공감을 표명하고, 양국 정부의 비자 개선 노력이 ‘한국 동반자법(Partner with Korea Act)’의 의회 통과에도 힘이 될 것이라는 기대를 표명했다.

또 교착상태가 지속되며 우려의 목소리가 높아진 한미 관세협상과 관련해서도 이 대통령은 한국의 외환시장에 불안정이 야기될 우려가 있지만 결국 양측이 ’상업적 합리성‘이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것이라고 했다.

이 대통령은 앞서 트럼프 대통령과의 만남에서 언급한 미국이 ‘피스메이커’로 주도적인 역할을 하는 것을 환영하며 ‘페이스메이커’로서 이를 지원함으로써 트럼프 대통령과 북미대화 재개 및 한반도 평화 구축을 위해 적극 협력해 나가겠다는 의지를 재확인하고, 이에 대한 미 의회의 관심과 협력을 당부했다.

미 의원들도 역시 북핵 문제 해결 및 한반도 평화를 위한 이 대통령의 노력을 지지하며 우리 정부의 노력이 결실을 맺길 바란다고 하고, 미 의회 차원에서도 적극 협력해 나가겠다고 했다.