[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대 대학일자리플러스센터(센터장 전성민)가 졸업생 선배들의 실전 경험을 공유하는 ‘2025학년도 가천멘토 50人 릴레이 온라인 멘토링’ 프로그램을 지난 15일부터 26일까지 2주간 온라인으로 운영한다.

이번 프로그램에는 가천대 졸업생 50명이 멘토로 참여해 △취업 성공 사례 △실전 노하우 △직무별 준비 전략 등을 전한다. 강연은 하루 1시간씩 총 50회로 진행되며, IT·반도체·금융·공공기관·제약·건축·유통 등 다양한 산업 분야에서 활동 중인 졸업생들이 후배와 지역 청년들에게 생생한 현장 경험을 공유한다.

가천대 대학일자리플러스센터 전성민 센터장은 “학생들이 단순한 이론적 지식 습득을 넘어 현직 선배들의 실제 사례를 통해 실질적인 취업 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

참여를 희망하는 가천대 재학생·졸업생과 성남지역 청년은 운영 기간 동안 비교과 포털 WIND를 통해 신청할 수 있으며, 대학 홈페이지(취업공지)에 게시된 ZOOM 링크를 통해 접속 가능하다. 지역 청년은 포스터에 안내된 QR코드를 통해서도 참여할 수 있다. 이번 프로그램은 참여 인원에 제한이 없고 중복 신청도 가능해 원하는 강연을 자유롭게 선택할 수 있다.